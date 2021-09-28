Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версии

Разработчики из польской студии Creepy Jar сообщили о том, что продажи симулятора выживания в амазонских джунглях Green Hell превысили 2,5 млн копий. Такого результата игра достигла за три с лишним года с момента релиза.

Источник изображений: Creepy Jar

В подсчётах учтены только версии для ПК, PlayStation 4 и Xbox One, хотя Green Hell также доступна на Nintendo Switch. За последнее время продажи значительно выросли: в июне 2020-го студия отчиталась о миллионе реализованных копий. Разработчики надеются на дальнейшее увеличение популярности: по данным студии, на данный момент игра добавлена в список желаемого у 1,11 млн пользователей Steam.

Игра появилась в раннем доступе Steam в августе 2018 года. Полноценный релиз на ПК состоялся в сентябре 2019-го. В октябре 2020-го симулятор вышел на Nintendo Switch, а в июне этого года добрался до PlayStation 4 и Xbox One.

В Green Hell пользователи выступают в роли антрополога и исследователя джунглей Джейка Хиггинса (Jake Higgins), отправившегося в Амазонию на поиски своей жены Мии (Mia) — лингвиста, пропавшей в ходе экспедиции. Герой вынужден выживать в одиночку: искать пищу, лечить раны и болезни, строить укрытия, делать инструменты и оружие для защиты от диких животных. Опасности напрямую влияют на психику Джейка — необходимо постоянно следить за состоянием его рассудка.

В течение прошедших трёх лет создатели активно развивали игру. В июне прошлого года они добавили возможность пройти сюжетный режим в кооперативе с ограничением на четыре пользователя. В этом году (28 января и 22 июня соответственно) вышли две части бесплатного дополнения The Spirits of Amazonia, рассказывающего о том, как протагонист подружился с амазонским племенем. Они включают одноимённый режим, а также новые карты, деревни, противников, оружие, животных и постройки.

Сейчас в разработке находится третья, крупнейшая глава The Spirits of Amazonia — она закончит историю и привнесёт ряд улучшений. На прошлой неделе создатели предупредили, что на подготовку завершающего эпизода потребуется больше времени. Пока они не готовы назвать дату его релиза.

В магазине Valve проект имеет пользовательский рейтинг 87 % (всего оставлено более 28 тысяч отзывов). Игроки называют Green Hell одним из лучших представителей жанра и выделяют среди его достоинств хардкорную симуляцию выживания с проработанной системой взаимодействия с окружением и изменением состояния героя в зависимости от ситуации, а также увлекательную сетевую игру.

В декабре 2020 года сообщалось, что Green Hell получит поддержку VR-устройств до конца 2021 года, однако в прошлом месяце студия Incuvo Games объявила о переносе релиза данных версий на первый квартал 2022-го. Одновременно авторы подтвердили, что в виртуальной реальности будет доступен совместный режим.



