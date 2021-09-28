Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версии

Разработчики из польской студии Creepy Jar сообщили о том, что продажи симулятора выживания в амазонских джунглях Green Hell превысили 2,5 млн копий. Такого результата игра достигла за три с лишним года с момента релиза.

Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версии

Источник изображений: Creepy Jar

В подсчётах учтены только версии для ПК, PlayStation 4 и Xbox One, хотя Green Hell также доступна на Nintendo Switch. За последнее время продажи значительно выросли: в июне 2020-го студия отчиталась о миллионе реализованных копий. Разработчики надеются на дальнейшее увеличение популярности: по данным студии, на данный момент игра добавлена в список желаемого у 1,11 млн пользователей Steam.

Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версии

Игра появилась в раннем доступе Steam в августе 2018 года. Полноценный релиз на ПК состоялся в сентябре 2019-го. В октябре 2020-го симулятор вышел на Nintendo Switch, а в июне этого года добрался до PlayStation 4 и Xbox One.

В Green Hell пользователи выступают в роли антрополога и исследователя джунглей Джейка Хиггинса (Jake Higgins), отправившегося в Амазонию на поиски своей жены Мии (Mia) — лингвиста, пропавшей в ходе экспедиции. Герой вынужден выживать в одиночку: искать пищу, лечить раны и болезни, строить укрытия, делать инструменты и оружие для защиты от диких животных. Опасности напрямую влияют на психику Джейка — необходимо постоянно следить за состоянием его рассудка.

В течение прошедших трёх лет создатели активно развивали игру. В июне прошлого года они добавили возможность пройти сюжетный режим в кооперативе с ограничением на четыре пользователя. В этом году (28 января и 22 июня соответственно) вышли две части бесплатного дополнения The Spirits of Amazonia, рассказывающего о том, как протагонист подружился с амазонским племенем. Они включают одноимённый режим, а также новые карты, деревни, противников, оружие, животных и постройки.

Сейчас в разработке находится третья, крупнейшая глава The Spirits of Amazonia — она закончит историю и привнесёт ряд улучшений. На прошлой неделе создатели предупредили, что на подготовку завершающего эпизода потребуется больше времени. Пока они не готовы назвать дату его релиза.

В магазине Valve проект имеет пользовательский рейтинг 87 % (всего оставлено более 28 тысяч отзывов). Игроки называют Green Hell одним из лучших представителей жанра и выделяют среди его достоинств хардкорную симуляцию выживания с проработанной системой взаимодействия с окружением и изменением состояния героя в зависимости от ситуации, а также увлекательную сетевую игру.

В декабре 2020 года сообщалось, что Green Hell получит поддержку VR-устройств до конца 2021 года, однако в прошлом месяце студия Incuvo Games объявила о переносе релиза данных версий на первый квартал 2022-го. Одновременно авторы подтвердили, что в виртуальной реальности будет доступен совместный режим.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Онлайн-экшен Century: Age of Ashes не выйдет 18 ноября, чтобы не пересекаться с Battlefield 2042Онлайн-экшен Century: Age of Ashes не выйдет 18 ноября, чтобы не пересекаться с Battlefield 2042
Создатели Deathloop выпустили для ПК-версии игры заплатку, которая исправляет обзор при помощи мыши
Авторы Tomb Raider присоединились к разработке Perfect DarkАвторы Tomb Raider присоединились к разработке Perfect Dark
Создатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon RoarsСоздатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon Roars
Видео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAAВидео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAA
Блок рекламы


Похожие новости
Запуск постапокалиптического симулятора выживания Sheltered 2 назначили на 21 сентябряЗапуск постапокалиптического симулятора выживания Sheltered 2 назначили на 21 сентября
Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и SТрассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S
Интерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копийИнтерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копий
Продажи и отгрузки ролевого приключения Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1 млн копийПродажи и отгрузки ролевого приключения Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1 млн копий
Facebook купила разработчика военного VR-симулятора OnwardFacebook купила разработчика военного VR-симулятора Onward
«Мы ведём наш бизнес независимо»: CD Projekt RED отвергла домыслы насчёт продажи студии крупному издательству
Видео: трудности выживания в трейлере мода Alone In Windstorm по мотивам «Метро» для S.T.A.L.K.E.R.: Call of PripyatВидео: трудности выживания в трейлере мода Alone In Windstorm по мотивам «Метро» для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
Steam-версия раллийного симулятора WRC 10 выйдет в один день с остальными — 2 сентябряSteam-версия раллийного симулятора WRC 10 выйдет в один день с остальными — 2 сентября
Продажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad SeedПродажи Dead Cells превысили 5 млн копий, а на iOS и Android скоро выйдет DLC The Bad Seed
Армия викингов растёт: продажи Valheim превысили 5 млн копий за четыре недели с момента релизаАрмия викингов растёт: продажи Valheim превысили 5 млн копий за четыре недели с момента релиза
Последние новости
Подгружаем последние новости