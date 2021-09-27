Видео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAA

На прошлой неделе стало известно, что The Elder Scrolls Online станет первой игрой, поддерживающей технологию сглаживания DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing). Недавно NVIDIA обновила драйвер GeForce, а разработчики игры включили DLAA на тестовых серверах. Один пользователь YouTube опубликовал сравнительное видео новой технологии с режимами DLSS и TAA.

Источник: Zenimax

Ролик может быть любопытным для энтузиастов графики, но обычный игрок вряд ли заметит значительную разницу. Можно отметить, что в режиме DLAA более разборчиво видны детали, чем при включённой DLSS. Различия между DLAA и TAA уже гораздо сложнее подметить.

Сглаживание DLAA использует алгоритмы искусственного интеллекта и работает по тому же принципу, что и DLSS, но не увеличивает изображение, а повышает качество. При этом сейчас DLAA требует больше ресурсов, чем TAA (в ролике можно увидеть, что разница достигает около 15 кадров в секунду).

Пока что The Elder Scrolls Online остаётся единственной игрой, поддерживающей новую технологию. Ведущий программист графики онлайновой RPG Алекс Тардиф (Alex Tardif) отметил, что далеко не каждому проекту она может понадобиться.



