Видео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAA

На прошлой неделе стало известно, что The Elder Scrolls Online станет первой игрой, поддерживающей технологию сглаживания DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing). Недавно NVIDIA обновила драйвер GeForce, а разработчики игры включили DLAA на тестовых серверах. Один пользователь YouTube опубликовал сравнительное видео новой технологии с режимами DLSS и TAA.

Видео: сравнение технологии сглаживания NVIDIA DLAA в TES Online с режимами DLSS и TAA

Источник: Zenimax

Ролик может быть любопытным для энтузиастов графики, но обычный игрок вряд ли заметит значительную разницу. Можно отметить, что в режиме DLAA более разборчиво видны детали, чем при включённой DLSS. Различия между DLAA и TAA уже гораздо сложнее подметить.

Сглаживание DLAA использует алгоритмы искусственного интеллекта и работает по тому же принципу, что и DLSS, но не увеличивает изображение, а повышает качество. При этом сейчас DLAA требует больше ресурсов, чем TAA (в ролике можно увидеть, что разница достигает около 15 кадров в секунду).

Пока что The Elder Scrolls Online остаётся единственной игрой, поддерживающей новую технологию. Ведущий программист графики онлайновой RPG Алекс Тардиф (Alex Tardif) отметил, что далеко не каждому проекту она может понадобиться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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