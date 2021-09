Режиссёр The Last of Us Part II показал первый кадр из сериала HBO по мотивам первой игры

Руководитель разработки The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в своём личном микроблоге опубликовал первый кадр из предстоящего сериала HBO по мотивам The Last of Us.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Напомним, за основу адаптации была взята оригинальная The Last of Us, однако её события расширили и дополнили. Шоу расскажет о приключениях контрабандиста Джоэла и невосприимчивой к кордицепс-вирусу девочке Элли.

На обнародованном изображении со спины запечатлены чилийско-американский актёр Педро Паскаль (Pedro Pascal) и британская актриса Белла Рамзи (Bella Ramsey) в роли Джоэла и Элли соответственно.

Источник изображения: Naughty Dog

Дракманн также заверил, что производство шоу идёт полным ходом, и поделился первым впечатлением от Паскаля и Рамзи в своих образах: «Когда я впервые увидел их в готовых костюмах, то подумал: “Чёёёёёёрт возьми! Это же Джоэл с Элли!”»

Сроков выхода у сериала по мотивам The Last of Us пока нет, но раньше лета 2022 года премьеру ждать не стоит. Первый сезон растянется на 10 эпизодов, продолжительность каждого из которых составит порядка 60 минут.