Трейлер мультсериала «Аркейн» по League of Legends посвятили Вай и Джинкс

Создатели League of Legends и стриминговый сервис Netflix опубликовали трейлер анимационного сериала «Аркейн». Первые три серии с русской озвучкой, посвящённые Вай и Джинкс, выйдут 7 ноября.

Источник: Netflix

Действие шоу развернётся в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне. Сюжет расскажет о становлении двух чемпионов Лиги и о силе, которая разведёт их по разные стороны конфликта. Фанатов League of Legends ждут другие знакомые персонажи, включая Джейс и Кейтлин. Появятся и новые герои — Вандер и Силко, жители Зауна.

Сериал повлияет и на саму игру. Riot Games готовит специальное событие к выходу «Аркейн», но пока его детали не раскрываются. Само шоу было создано силами Fortiche Productions, авторами официальных роликов по League of Legends. В будущем Netflix выпустит ещё две части сериала, в каждой из которых также будет по три эпизода.



