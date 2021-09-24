Создатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Компания Square Enix представила карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon Roars от создателей NieR и Drakengard. Проект выйдет на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Его демоверсия уже доступна к загрузке.

Создатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Источник: Square Enix

Разработку Voice of Cards: The Isle Dragon Roars возглавили творческий директор Ёко Таро (Yoko Taro), исполнительный продюсер Ёсуке Сайто (Yosuke Saito), композитор Кэйити Окабэ (Keiichi Okabe) и художник персонажей Кимихико Фудзисака (Kimihiko Fujisaka). Все они участвовали в создании игр серии NieR и Drakengard.

В Voice of Cards: The Isle Dragon Roars главный герой — охотник за головами — и его друзья отправляются в приключение, чтобы убить проснувшегося дракона, который угрожает стране. За это причитается большая награда. Кроме того, у чёрной ведьмы Мелани (подруги протагониста) имеется зуб на дракона.

Создатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Источник: Square Enix

Игровой процесс Voice of Cards: The Isle Dragon Roars представлен в виде настольной игры. Персонаж передвигается по игровому полю, а все используемые элементы (персонажи, оружие и навыки) представляют собой карты. Наконец, помимо умений и оружия, в пошаговых сражениях используется кубик.

Создатели NieR и Drakengard анонсировали карточную ролевую игру Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Источник: Square Enix

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars выйдет 28 октября 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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