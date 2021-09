Сборник Life is Strange Remastered Collection задержится до 1 февраля 2022 года

Издательство Square Enix в пресс-релизе на своём официальном сайте анонсировало новую точную дату выхода сборника Life is Strange Remastered Collection от студи Deck Nine Games.

Источник изображений: Square Enix

Напомним, Life is Strange Remastered Collection была представлена в рамках мартовского выпуска Square Enix Presents и ожидалась к релизу осенью текущего года, однако в августе премьеру отложили до начала 2022-го.

Как стало известно, Life is Strange Remastered Collection поступит в продажу 1 февраля 2022 года для PC (Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Google Stadia. На консолях нового поколения сборник будет работать по обратной совместимости.

Сборник включает ремастеры оригинальной Life is Strange и её приквела — Before the Storm. Разработчики обещают новый движок, улучшенное освещение и лицевую анимацию на основе технологии захвата мимики (только первая часть).

Ранее сообщалось, что Life is Strange Remastered Collection достанется бесплатно всем покупателям самого полного (Ultimate) издания вышедшей 10 сентября новой части серии — Life is Strange: True Colors.