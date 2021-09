Авторы Tomb Raider присоединились к разработке Perfect Dark

Студия The Initiative объявила о сотрудничестве с Crystal Dynamics — авторами серии Tomb Raider. Теперь перезапуск шпионского экшена от первого лица они будут создавать вместе.

Источник: The Initiative

The Initiative является игровым подразделением Microsoft , а Crystal Dynamics по-прежнему находится под контролем Square Enix. Связывает эти команды тот факт, что The Initiative основана выходцами из Crystal Dynamics. Новую студию возглавляет Даррел Галлахер (Darrel Gallagher), бывший руководитель Crystal Dynamics. Также в The Initiative работают бывшие сотрудники Blizzard, Sony Santa Monica, Naughty Dog и Infinity Ward.

Авторы Perfect Dark отметили, что разработка игры все ещё находится на раннем этапе и они не могли упустить шанс поработать вместе с бывшими коллегами. Сама Crystal Dynamics подтвердила присоединение к проекту. Таким образом, сейчас эта студия занята как минимум тремя больших проектами — поддержкой Marvel’s Avengers, Perfect Dark и новой частью Tomb Raider.

Согласно странице игры на официальном сайте Xbox, выпуск запланирован только для Xbox Series X и S. Perfect Dark станет частью библиотеки сервиса Xbox Game Pass в день выхода. Даты релиза пока нет.