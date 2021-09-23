«Вас телепортировало в мир истоков»: игрок нашёл в Psychonauts 2 странную секретную комнату

В отдельных играх пользователи находят секретные помещения. Например, в Fallout 76 почти сразу после релиза обнаружили комнату разработчиков, где находился единственный на тот момент NPC на всю игру. А недавно похожим открытием в Psychonauts 2 отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом WilliamDafoe7.

Источник изображения: Steam

Игрок опубликовал ролик, в котором показано чёрное помещение с тремя серыми платформами. Вокруг присутствуют несколько надписей: «Вас телепортировало в мир истоков. Расскажите об этом». Призыв, скорее всего, направлен не к пользователям, а к тестировщикам. Наверняка при возникновении определённых ошибок в Psychonauts 2 главный герой попадал в это помещение. По словам WilliamDafoe7, его забросило сюда неведомым образом. В одной из последних глав в самом конце заставки персонаж неожиданно телепортировался в «мир истоков». Отдельные комментаторы отметили, что сталкивались с такой же ошибкой или слышали о ней.

Напомним: Psychonauts 2 вышла 25 августа 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. У студии Double Fine Productions пока что нет планов на создание третьей части.



