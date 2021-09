Онлайн-экшен Century: Age of Ashes не выйдет 18 ноября, чтобы не пересекаться с Battlefield 2042

Независимая французская студия Playwing в официальном микроблоге своего условно-бесплатного онлайн-экшена Century: Age of Ashes объявила о вынужденном переносе игры на более поздний срок.

Источник изображения: Steam

Напомним, в августе было объявлено, что Century: Age of Ashes станет доступна 18 ноября, однако за прошедшее с момента того анонса время произошло одно досадное для разработчиков событие — перенос Battlefield 2042 на 19 ноября.

Во избежание возможной конкуренции с горячо ожидаемым шутером от Electronic Arts и DICE в Playwing решили отложить запуск Century: Age of Ashes до 2 декабря текущего года.

Dragoneers, we have an announcement for you!? #PlayCentury pic.twitter.com/KD5ZHs9JPS

— Century: Age of Ashes (@PlayCentury) September 22, 2021