Новый дневник разработки Jurassic World Evolution 2 посвятили созданию сюжета

Британская студия Frontier Developments представила второй дневник разработки своей экономической стратегии Jurassic World Evolution 2. Свежий выпуск посвящён процессу создания сюжета игры.

Источник изображения: Steam

В рамках кампании, события которой развернутся после финала «Мира юрского периода 2», игрокам предстоит отлавливать бродящих по территории США динозавров. Обещано появление знакомых персонажей.

По словам разработчиков, за время прохождения сюжетного режима пользователи столкнутся с целым рядом испытаний, включая снежные и песчаные бури, а также новые виды болезней и травм.

Режим «Теория Хаоса» позволит принять участие в альтернативных сценариях ключевых эпизодов из фильмов франшизы. Например, добиться успеха с парком в Сан-Диего из «Парк юрского периода: Затерянный мир».

Jurassic World Evolution 2 поступит в продажу 9 ноября текущего года для PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Первый выпуск дневников разработки был посвящён улучшениям по сравнению с оригинальной игрой.



