Новый дневник разработки Jurassic World Evolution 2 посвятили созданию сюжета

Британская студия Frontier Developments представила второй дневник разработки своей экономической стратегии Jurassic World Evolution 2. Свежий выпуск посвящён процессу создания сюжета игры.

Новый дневник разработки Jurassic World Evolution 2 посвятили созданию сюжета

Источник изображения: Steam

В рамках кампании, события которой развернутся после финала «Мира юрского периода 2», игрокам предстоит отлавливать бродящих по территории США динозавров. Обещано появление знакомых персонажей.

По словам разработчиков, за время прохождения сюжетного режима пользователи столкнутся с целым рядом испытаний, включая снежные и песчаные бури, а также новые виды болезней и травм.

Режим «Теория Хаоса» позволит принять участие в альтернативных сценариях ключевых эпизодов из фильмов франшизы. Например, добиться успеха с парком в Сан-Диего из «Парк юрского периода: Затерянный мир».

Jurassic World Evolution 2 поступит в продажу 9 ноября текущего года для PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Первый выпуск дневников разработки был посвящён улучшениям по сравнению с оригинальной игрой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в индиПосле ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в инди
Создатели Deathloop выпустили для ПК-версии игры заплатку, которая исправляет обзор при помощи мыши
Создатель Undertale выпустил вторую бесплатную главу DeltaruneСоздатель Undertale выпустил вторую бесплатную главу Deltarune
Видео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX IIВидео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX II
League of Legends начнет отстранять игроков за бездействие в матчах на срок до 14 днейLeague of Legends начнет отстранять игроков за бездействие в матчах на срок до 14 дней
Блок рекламы


Похожие новости
AMD выпустила драйвер Radeon Adrenalin 2020 21.9.2 c поддержкой World War Z: Aftermath, Diablo II: Resurrected и New WorldAMD выпустила драйвер Radeon Adrenalin 2020 21.9.2 c поддержкой World War Z: Aftermath, Diablo II: Resurrected и New World
После ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в индиПосле ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в инди
Новый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного герояНовый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного героя
Назван новый главный креативный директор UbisoftНазван новый главный креативный директор Ubisoft
Ultima Underworld и Syndicate стали бесплатными в GOG на месяцUltima Underworld и Syndicate стали бесплатными в GOG на месяц
В Сеть утекли небольшие подробности сюжета и достижения Halo InfiniteВ Сеть утекли небольшие подробности сюжета и достижения Halo Infinite
«Мне стыдно»: сооснователь Blizzard и идеолог World of Warcraft высказались по поводу обвинений в адрес компании«Мне стыдно»: сооснователь Blizzard и идеолог World of Warcraft высказались по поводу обвинений в адрес компании
Разработчики Jurassic World Evolution 2 показали новых динозавров и механикиРазработчики Jurassic World Evolution 2 показали новых динозавров и механики
Глава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и SГлава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и S
Создатели Dying Light 2 Stay Human рассказали о монстрах в игре и показали новый геймплейный трейлерСоздатели Dying Light 2 Stay Human рассказали о монстрах в игре и показали новый геймплейный трейлер
Последние новости
Подгружаем последние новости