Создатели Deathloop выпустили для ПК-версии игры заплатку, которая исправляет обзор при помощи мыши

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из французского подразделения Arkane Studios сообщили о выпуске новой заплатки для ПК-версии своего шутера с роглайк-элементами Deathloop.

Создатели Deathloop выпустили для ПК-версии игры заплатку, которая исправляет обзор при помощи мыши

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, пользователи Steam раскритиковали Deathloop за техническое состояние в целом и подтормаживания в частности. Arkane Studios со своей стороны пообещала разобраться в ситуации и уже выпустила первый патч.

Вторая заплатка призвана устранить проблему, из-за которой у пользователей Deathloop возникало «ощущение заиканий» при перемещении внутриигровой камеры с помощью мыши.

We have released a PC hotfix that addresses camera stuttering related to mouse movement. Read the update notes here: https://t.co/bQcVmfx9cL pic.twitter.com/7g1INav4nw

— DEATHLOOP (@deathloop) September 21, 2021

Как продемонстрировал в своём недавнем ролике о Deathloop специалист Digital Foundry Алекс Батталья (Alex Battaglia), на запуске проекта обзор при помощи мыши выглядел некорректно из-за дёрганности изображения.

Анимация движения камеры была неравномерной (особенно заметно на объектах в отдалении), что создавало ощущение подтормаживаний, хотя на самом деле ущерб производительности Deathloop при этом не наносился.

Вдобавок Arkane Studios сообщила, что в настоящее время изучает связанную проблему, которая может быть причиной микроподтормаживаний при высоких показателях кадровой частоты.

Deathloop дебютировала 14 сентября на PC (Steam, Bethesda Launcher) и PS5. Несмотря на технические недостатки, новое творение Arkane Studios заслужило высокие оценки профильной прессы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в индиПосле ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в инди
Создатель Undertale выпустил вторую бесплатную главу DeltaruneСоздатель Undertale выпустил вторую бесплатную главу Deltarune
Новый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного герояНовый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного героя
Видео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX IIВидео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX II
League of Legends начнет отстранять игроков за бездействие в матчах на срок до 14 днейLeague of Legends начнет отстранять игроков за бездействие в матчах на срок до 14 дней
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: подводные сокровища и новые предметы в обзорном трейлере четвёртого сезона Sea of ThievesВидео: подводные сокровища и новые предметы в обзорном трейлере четвёртого сезона Sea of Thieves
Еженедельный чарт Steam: лидером стала Deathloop, а следом идёт Tales of AriseЕженедельный чарт Steam: лидером стала Deathloop, а следом идёт Tales of Arise
Новый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного герояНовый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного героя
Видео: Кольт против визионеров и их временной петли в трейлере DeathloopВидео: Кольт против визионеров и их временной петли в трейлере Deathloop
Разработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о нейРазработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о ней
Создатели сетевой ролевой игры Book of Travels рассказали о причинах и последствиях недавнего переносаСоздатели сетевой ролевой игры Book of Travels рассказали о причинах и последствиях недавнего переноса
Авторы The Last of Us Part II активно ищут разработчиков для многопользовательской игрыАвторы The Last of Us Part II активно ищут разработчиков для многопользовательской игры
Metal Gear Solid 1 и 2, Silent Hill 4 и другие классические игры Konami получили поддержку современных контроллеровMetal Gear Solid 1 и 2, Silent Hill 4 и другие классические игры Konami получили поддержку современных контроллеров
Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)
Издатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октябряИздатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октября
Последние новости
Подгружаем последние новости