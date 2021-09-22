Создатели Deathloop выпустили для ПК-версии игры заплатку, которая исправляет обзор при помощи мыши

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из французского подразделения Arkane Studios сообщили о выпуске новой заплатки для ПК-версии своего шутера с роглайк-элементами Deathloop.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, пользователи Steam раскритиковали Deathloop за техническое состояние в целом и подтормаживания в частности. Arkane Studios со своей стороны пообещала разобраться в ситуации и уже выпустила первый патч.

Вторая заплатка призвана устранить проблему, из-за которой у пользователей Deathloop возникало «ощущение заиканий» при перемещении внутриигровой камеры с помощью мыши.

We have released a PC hotfix that addresses camera stuttering related to mouse movement. Read the update notes here: https://t.co/bQcVmfx9cL pic.twitter.com/7g1INav4nw — DEATHLOOP (@deathloop) September 21, 2021

Как продемонстрировал в своём недавнем ролике о Deathloop специалист Digital Foundry Алекс Батталья (Alex Battaglia), на запуске проекта обзор при помощи мыши выглядел некорректно из-за дёрганности изображения.

Анимация движения камеры была неравномерной (особенно заметно на объектах в отдалении), что создавало ощущение подтормаживаний, хотя на самом деле ущерб производительности Deathloop при этом не наносился.

Вдобавок Arkane Studios сообщила, что в настоящее время изучает связанную проблему, которая может быть причиной микроподтормаживаний при высоких показателях кадровой частоты.

Deathloop дебютировала 14 сентября на PC (Steam, Bethesda Launcher) и PS5. Несмотря на технические недостатки, новое творение Arkane Studios заслужило высокие оценки профильной прессы.



