Видео: звезда «Шан-Чи» и острая необходимость согрешить в трейлере к скорому запуску Diablo II: Resurrected

Издатель и разработчик Blizzard Entertainment в официальном микроблоге своей ролевой франшизы Diablo представил релизный трейлер Diablo II: Resurrected — ремастера оригинальной Diablo II.

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Обнародованный ролик длится чуть меньше полутора минут и демонстрирует не кадры из Diablo II: Resurrected или её заставок, а актёрскую игру звезды фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю (Simu Liu).

По сюжету видео персонаж Лю приходит в церковь, чтобы сознаться священнику о своей необходимости согрешить. Повод оказался важным — «Владыка Ужаса возродился», и лишь герой Лю способен его остановить.

Ранее сообщалось, что Diablo II: Resurrected предложит трёхмерную графику с поддержкой разрешения 4K, улучшенными заставочными роликами и возможностью переключаться на классический режим нажатием одной кнопки.

Diablo II: Resurrected поступит в продажу уже послезавтра, 23 сентября, для PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На последней, если верить Blizzard, игра идёт «как по маслу».



