AMD выпустила драйвер Radeon Adrenalin 2020 21.9.2 c поддержкой World War Z: Aftermath, Diablo II: Resurrected и New World

Компания AMD выпустила новый пакет графического драйвера Radeon Adrenalin 2020 21.9.2, в котором была добавлена поддержка игр World War Z: Aftermath, Diablo II: Resurrected и New World.

Для Diablo II: Resurrected заявлено повышение производительности до 13 % по сравнению с предыдущей версией драйвера при очень высоких настройках и разрешении 4K на видеокарте Radeon RX 6700 XT.

Компания также исправила несколько ошибок:

в Radeon Software раздел «Дополнительные показатели ЦП» на вкладке «Производительность» мог отсутствовать у некоторых пользователей;

некоторые пользователи могли получить сообщение об ошибке совместимости при попытке загрузить ранее сохранённый профиль настройки;

во время игры в Hitman 3 на некоторых графических продуктах AMD (например, Radeon RX 6800 XT) пользователи могли столкнуться с проблемой, когда вода вдоль берегов пропадала;

функция автоматического разгона процессора в программном обеспечении Radeon могла отсутствовать у некоторых пользователей с процессором AMD Ryzen серии 5000 и графической картой AMD Radeon 6000.

Известные проблемы:

приложение Open Broadcaster Software может продолжать работать в фоновом режиме после того, как пользователь завершит сеанс записи и закроет его;

тайм-ауты драйвера могут возникать при одновременном воспроизведении игры и потоковой передаче видео на некоторых графических продуктах AMD вроде Radeon RX 500 Series;

программное обеспечение AMD Radeon может аварийно завершить работу или перестать отвечать, когда вы играете в некоторые игры DirectX 11 (например, PlayerUnknown's Battlegrounds) с несколькими подключёнными дисплеями в расширенном режиме;

игра в Horizon Zero Dawn в течение длительного периода может привести к тайм-ауту драйвера или сбою проекта на некоторых графических продуктах AMD вроде Radeon RX 6700 XT;

расширенная синхронизация может вызвать появление чёрного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Пользователи, у которых могут возникнуть проблемы с включённой расширенной синхронизацией, должны отключить её;

метрики производительности Radeon и функции ведения журнала могут периодически сообщать об очень высоких и неверных значениях тактовой частоты памяти.

Загрузить новый пакет графического драйвера Radeon Adrenalin 2020 21.9.2 можно с официального сайта AMD.



