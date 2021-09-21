AMD выпустила драйвер Radeon Adrenalin 2020 21.9.2 c поддержкой World War Z: Aftermath, Diablo II: Resurrected и New World

AMD выпустила драйвер Radeon Adrenalin 2020 21.9.2 c поддержкой World War Z: Aftermath, Diablo II: Resurrected и New World

Компания AMD выпустила новый пакет графического драйвера Radeon Adrenalin 2020 21.9.2, в котором была добавлена поддержка игр World War Z: Aftermath, Diablo II: Resurrected и New World.

Для Diablo II: Resurrected заявлено повышение производительности до 13 % по сравнению с предыдущей версией драйвера при очень высоких настройках и разрешении 4K на видеокарте Radeon RX 6700 XT.

Компания также исправила несколько ошибок:

  • в Radeon Software раздел «Дополнительные показатели ЦП» на вкладке «Производительность» мог отсутствовать у некоторых пользователей;
  • некоторые пользователи могли получить сообщение об ошибке совместимости при попытке загрузить ранее сохранённый профиль настройки;
  • во время игры в Hitman 3 на некоторых графических продуктах AMD (например, Radeon RX 6800 XT) пользователи могли столкнуться с проблемой, когда вода вдоль берегов пропадала;
  • функция автоматического разгона процессора в программном обеспечении Radeon могла отсутствовать у некоторых пользователей с процессором AMD Ryzen серии 5000 и графической картой AMD Radeon 6000.

Известные проблемы:

  • приложение Open Broadcaster Software может продолжать работать в фоновом режиме после того, как пользователь завершит сеанс записи и закроет его;
  • тайм-ауты драйвера могут возникать при одновременном воспроизведении игры и потоковой передаче видео на некоторых графических продуктах AMD вроде Radeon RX 500 Series;
  • программное обеспечение AMD Radeon может аварийно завершить работу или перестать отвечать, когда вы играете в некоторые игры DirectX 11 (например, PlayerUnknown's Battlegrounds) с несколькими подключёнными дисплеями в расширенном режиме;
  • игра в Horizon Zero Dawn в течение длительного периода может привести к тайм-ауту драйвера или сбою проекта на некоторых графических продуктах AMD вроде Radeon RX 6700 XT;
  • расширенная синхронизация может вызвать появление чёрного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Пользователи, у которых могут возникнуть проблемы с включённой расширенной синхронизацией, должны отключить её;
  • метрики производительности Radeon и функции ведения журнала могут периодически сообщать об очень высоких и неверных значениях тактовой частоты памяти.

Загрузить новый пакет графического драйвера Radeon Adrenalin 2020 21.9.2 можно с официального сайта AMD.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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