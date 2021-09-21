Видео: подводные сокровища и новые предметы в обзорном трейлере четвёртого сезона Sea of Thieves

Издательство Microsoft и студия-разработчик Rare в официальном микроблоге своего пиратского онлайн-экшена Sea of Thieves представили обзорный трейлер предстоящего четвёртого контентного сезона.

Видео: подводные сокровища и новые предметы в обзорном трейлере четвёртого сезона Sea of Thieves

Источник изображения: YouTube (Sea of Thieves)

Грядущее обновление предложит для исследования и разграбления затонувшее королевство с шестью алтарями сирен, каждый из которых содержит уникальные испытания и добычу, а также подводные сокровищницы.

Помимо прочего, с четвёртым сезоном в Sea of Thieves появятся дополнительные задания, награды (100 уровней), виды оружия, а также элементы индивидуализации персонажа (наряды, жесты) и корабля.

Как стало известно на прошлой неделе, четвёртый контентный сезон Sea of Thieves начнётся 23 сентября текущего года — спустя почти ровно три месяца со старта предыдущего.

Sea of Thieves доступна на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S, в том числе в рамках сервиса Xbox Game Pass. К третьей годовщине релиза аудитория игры выросла до 20 млн человек.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в индиПосле ухода из Square Enix режиссёр провальной Balan Wonderworld подался в инди
Версии Sherlock Holmes Chapter One для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель относительно изданий для остальных платформВерсии Sherlock Holmes Chapter One для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель относительно изданий для остальных платформ
Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10
Создатель Undertale выпустил вторую бесплатную главу DeltaruneСоздатель Undertale выпустил вторую бесплатную главу Deltarune
Новый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного герояНовый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного героя
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX IIВидео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX II
Видео: Кольт против визионеров и их временной петли в трейлере DeathloopВидео: Кольт против визионеров и их временной петли в трейлере Deathloop
Видео: детективный экшен Lost Judgment получил 6-минутный расширенный сюжетный трейлерВидео: детективный экшен Lost Judgment получил 6-минутный расширенный сюжетный трейлер
Видео: искусные приёмы с использованием посоха в трейлере Дохалима из Tales of AriseВидео: искусные приёмы с использованием посоха в трейлере Дохалима из Tales of Arise
Видео: журналисты показали первые 15 минут прохождения Life is Strange: True ColorsВидео: журналисты показали первые 15 минут прохождения Life is Strange: True Colors
Надежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеераНадежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеера
Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)
Видео: музыкальный магазин и потенциальные друзья в 13-минутной демонстрации Life is Strange: True ColorsВидео: музыкальный магазин и потенциальные друзья в 13-минутной демонстрации Life is Strange: True Colors
Более 400 изменений, новые функции и улучшения производительности: авторы Cyberpunk 2077 поделились деталями патча 1.3Более 400 изменений, новые функции и улучшения производительности: авторы Cyberpunk 2077 поделились деталями патча 1.3
Видео: гитарное соло, потусторонние измерения и персонажи в геймплейной демонстрации The Artful EscapeВидео: гитарное соло, потусторонние измерения и персонажи в геймплейной демонстрации The Artful Escape
Последние новости
Подгружаем последние новости