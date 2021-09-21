Видео: подводные сокровища и новые предметы в обзорном трейлере четвёртого сезона Sea of Thieves

Издательство Microsoft и студия-разработчик Rare в официальном микроблоге своего пиратского онлайн-экшена Sea of Thieves представили обзорный трейлер предстоящего четвёртого контентного сезона.

Источник изображения: YouTube (Sea of Thieves)

Грядущее обновление предложит для исследования и разграбления затонувшее королевство с шестью алтарями сирен, каждый из которых содержит уникальные испытания и добычу, а также подводные сокровищницы.

Помимо прочего, с четвёртым сезоном в Sea of Thieves появятся дополнительные задания, награды (100 уровней), виды оружия, а также элементы индивидуализации персонажа (наряды, жесты) и корабля.

Как стало известно на прошлой неделе, четвёртый контентный сезон Sea of Thieves начнётся 23 сентября текущего года — спустя почти ровно три месяца со старта предыдущего.

Sea of Thieves доступна на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S, в том числе в рамках сервиса Xbox Game Pass. К третьей годовщине релиза аудитория игры выросла до 20 млн человек.



