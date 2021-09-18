Видео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX II

Издательство THQ Nordic и студия-разработчик Piranha Bytes на онлайн-презентации 10th Anniversary Showcase представили сюжетный трейлер своей научно-фантастической ролевой игры ELEX II.

Видео: безуспешные попытки подготовить человечество к нависшей угрозе в сюжетном трейлере ELEX II

Источник изображения: ELEX

Напомним, события ELEX II развернутся в знакомом по первой части мире Магалан, на который обрушилась новая опасность. Главному герою — Джаксу — предстоит объединить группировки против общего врага и отыскать сына.

Обнародованный ролик длится чуть менее двух минут и демонстрирует безуспешные попытки Джакса убедить близких и не только в реальности нависшей угрозы, а также намекает на последствия.

Разработчики ELEX II обещают «небывалую свободу», реактивный ранец, множество уникальных персонажей, биомов и фракций, нелинейный сюжет, а также «значительно усовершенствованную систему управления».

Релиз ELEX II ожидается на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Сроки выхода не сообщаются, но в THQ Nordic уверяют, что ждать осталось недолго. В игре будет полный перевод на русский язык.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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