Режиссёр God of War объяснил, почему Ragnarok завершит скандинавскую сагу Кратоса

Руководитель разработки God of War (2018) Кори Барлог (Cory Barlog) в недавнем интервью блогеру Kaptain Kuba объяснил, почему в скандинавской саге Кратоса будет всего две игры.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, вслед за презентацией God of War Ragnarok на PlayStation Showcase 2021 режиссёр игры Эрик Уильямс (Eric Williams) заявил, что проект станет окончанием начатой в God of War (2018) истории.

Как выяснилось, идея не растягивать скандинавскую сагу до трилогии принадлежит Барлогу. Гейм-дизайнер не хотел, чтобы студия занималась одним и тем же сюжетом на протяжении 15 лет (на разработку перезапуска God of War ушло около пяти лет).

По словам Барлога, главным двигателем истории Кратоса и его сына Атрея выступают взаимоотношения персонажей, а комплексность происходящего расходится от этого центра как рябь на поверхности пруда.

«Мы могли бы сделать из него океан, волны которого расходятся на тысячи миль, но необходимо ли это, идёт на пользу? Или же мы понимаем, что [из-за такого подхода] волны оказываются слишком далеко друг от друга, и нить сюжета немного теряется», — объяснил Барлог.

События God of War Ragnarok развернутся спустя несколько лет после финала предыдущей части. В мире игры наступила великанская зима Фимбулвинтер, а значит — грядёт Рагнарёк.

Релиз God of War Ragnarok ожидается в 2022 году на PlayStation 4 и PlayStation 5. О том, чего ещё ждать от сюжета предстоящей части, рассказал Уильямс в недавнем разговоре с порталом IGN.



