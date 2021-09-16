Ритм-шутер BPM: Bullets Per Minute выйдет на консолях в начале октября, а ПК-версия получила поддержку русского языка

Издательство Playtonic Friends и студия-разработчик Awe Interactive анонсировали точную дату выхода своего ритм-шутера с элементами роглайка BPM: Bullets Per Minute на консолях прошлого поколения.

Ритм-шутер BPM: Bullets Per Minute выйдет на консолях в начале октября, а ПК-версия получила поддержку русского языка

Источник изображения: Playtonic Friends

О том, что BPM: Bullets Per Minute появится на приставках в 2021 году, было известно ещё до релиза ПК-версии, однако окончательный список устройств — PS4 и Xbox One — Playtonic Friends огласила лишь в прошедшем апреле.

Как выяснилось, издания BPM: Bullets Per Minute для PS4 и Xbox One поступят в продажу 5 октября текущего года. На PS5, Xbox Series X и S проект будет работать по обратной совместимости с поддержкой 4K и вплоть до 60 кадров/с.

В состав консольных изданий войдут уже дебютировавшие на PC пять дополнительных игровых персонажей, три вида оружия, сюжетная глава с уникальными врагами, два уровня сложности, а также предметы, достижения и корректировки.

Напомним, основная особенность BPM: Bullets Per Minute заключается в том, что все действия героя и врагов — каждый выстрел, прыжок, уворот — привязаны к ритму музыки.

По сюжету пользователям в роли могущественной Валькирии (на выбор доступно несколько персонажей) нужно отбить атаку сил Нидхёгга на Асгард путём прохождения случайно сгенерированных подземелий.

BPM: Bullets Per Minute вышла в сентябре 2020 года на ПК (Steam, GOG). С патчем в честь недавней годовщины в игру добавили текстовый перевод на русский язык. Судя по первым отзывам, локализация оставляет желать лучшего.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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