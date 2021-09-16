Релиз Battlefield 2042 всё-таки перенесли — на 19 ноября

Вслед за упорными слухами издательство Electronic Arts совместно с разработчиками из DICE и Ripple Effect Studios официально подтвердило перенос даты выхода шутера Battlefield 2042 на более поздний срок.

Релиз Battlefield 2042 всё-таки перенесли — на 19 ноября

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, Battlefield 2042 была представлена в июне текущего года и до недавнего времени ожидалась к релизу 22 октября (15 октября для покупателей золотого и полного изданий).

Как стало известно, в назначенный день Battlefield 2042 в продажу всё-таки не поступит: теперь выход шутера ожидается 19 ноября текущего года. Причиной задержки оказались непредвиденные сложности, вызванные пандемией COVID-19.

Релиз Battlefield 2042 всё-таки перенесли — на 19 ноября

«Ваш энтузиазм по отношению к [Battlefield 2042] очень нас вдохновлял. Мы верим в игру, которую делаем, и благодарим вас за проявленное терпение, пока вносим завершающие коррективы в предстоящий опыт», — заявили разработчики.

Battlefield 2042 создаётся для PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Новостями об открытом бета-тестировании проекта пообещали поделиться до конца сентября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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