Релиз Battlefield 2042 всё-таки перенесли — на 19 ноября
Вслед за упорными слухами издательство Electronic Arts совместно с разработчиками из DICE и Ripple Effect Studios официально подтвердило перенос даты выхода шутера Battlefield 2042 на более поздний срок.
Источник изображений: Electronic Arts
Напомним, Battlefield 2042 была представлена в июне текущего года и до недавнего времени ожидалась к релизу 22 октября (15 октября для покупателей золотого и полного изданий).
Как стало известно, в назначенный день Battlefield 2042 в продажу всё-таки не поступит: теперь выход шутера ожидается 19 ноября текущего года. Причиной задержки оказались непредвиденные сложности, вызванные пандемией COVID-19.
«Ваш энтузиазм по отношению к [Battlefield 2042] очень нас вдохновлял. Мы верим в игру, которую делаем, и благодарим вас за проявленное терпение, пока вносим завершающие коррективы в предстоящий опыт», — заявили разработчики.
Battlefield 2042 создаётся для PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Новостями об открытом бета-тестировании проекта пообещали поделиться до конца сентября.