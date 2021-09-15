Новый англоязычный трейлер ролевой игры Monark посвятили союзникам главного героя

Издательство NIS America в своём официальном микроблоге представило новый трейлер японской ролевой игры Monark, разрабатываемой усилиями компании FuRyu и студии Lancarse.

Источник изображения: NIS America

Напомним, Monark рассказывает о студенте академии Shin Mikado, которая оказывается отрезана от остального мира. Чтобы вернуть школу в нормальное состояние, герою вместе с друзьями предстоит бросить вызов иррациональному.

Обнародованный ролик Monark длится чуть меньше двух с половиной минут и посвящён товарищам протагониста. Всего их будет четыре, и каждый приведёт персонажа пользователя к «разной судьбе».

На прошлой неделе Monark также получила второй основной официальный трейлер. Он до сих пор доступен исключительно на японском языке, что из-за обилия текстовой и озвученной информации делает его сложным для восприятия.

Японская версия Monark поступит в продажу 14 октября текущего года для PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Западный релиз ожидается в начале 2022-го на перечисленных целевых платформах и ПК (Steam).



