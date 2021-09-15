Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10

Пользователи Windows 10 теперь могут играть в игры из библиотеки Xbox Cloud Gaming на своих ПК прямо в приложении Xbox. Ранее компания обеспечила трансляцию игр из облака на смартфонах, планшетах, Chromebook, в популярных браузерах и, наконец, добавила поддержку этой возможности в фирменное приложение Xbox для ПК. Приложение позволит геймерам транслировать игры с Xbox Series X или Series S.

Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10

pcworld.com

Приложение Xbox позволит пользователям транслировать игры двумя способами. Собственно облачные игры будут запускаться на консолях Xbox Series S в облаке Microsoft и транслироваться на компьютер пользователя, как и в случае с версией xCloud для браузера или Chromebook.Впрочем пока сервис Xbox Cloud Gaming в РоSSии недоступен.

Второй вариант позволит при помощи Remote Play соединить компьютер с личной консолью пользователя и использовать её в качестве движка рендеринга, транслируя игру на ПК через приложение Xbox. Этот способ обеспечивает более высокую производительность. Поддерживается трансляция с Xbox Series S и Series X.

Стоит отметить, что, хотя Microsoft только объявила о нововведении в приложении Xbox для Windows 10, поддержка xCloud также появилась в Xbox в тестовой сборке Windows 11.

Сообщается, что производительность некоторых динамических игр, транслируемых через xCloud, оставляет желать лучшего. Тем не менее, это отличная возможность опробовать современные игровые хиты для владельцев не самых мощных компьютеров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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