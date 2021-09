Nintendo наконец добавила поддержку Bluetooth-аудио всем консолям Switch

Компания Nintendo неожиданно анонсировала выпуск программного обновления для консолей Switch, которое обеспечило прослушивание игрового звука с помощью Bluetooth-наушников. Соответствующая функция, несмотря на всю очевидную необходимость её интеграции, отсутствовала у консоли с момента её премьеры в 2107 году. При этом не обошлось без некоторых ограничений.

theverge.com

По данным Nintendo, при подключении Bluetooth-гарнитуры не будет возможности использования двух беспроводных игровых контроллеров одновременно. Кроме того, консоль не поддерживает Bluetooth-микрофоны, что неудивительно — система голосовых чатов Nintendo полагается на приложение, установленное на смартфон пользователя. Для геймеров, играющих в проекты с интегрированными голосовыми чатами, это имеет большое значение.

Ранее людям приходилось прибегать к всевозможным трюкам для подключения беспроводного аудио к Switch — продавались даже специальные аксессуары, действовавшие как Bluetooth-аудиоадаптеры, а гарнитура SteelSeries Arctis 1 Wireless поставляется в комплекте с USB-заглушкой, позволяющей подключать беспроводные наушники с помощью проводного интерфейса.

С учётом того, что поддержки Bluetooth-аудио не имеют «из коробки» даже консоли PlayStation 5 и Xbox Series X и S, апдейт для Switch является весьма значимым. В Nintendo заявляют, что консоль будет сохранять данные до 10 устройств, и ПО будет работать как с обычной Switch, так и со Switch Lite, а в меню настроек появился раздел Bluetooth Audio.

В ходе тестов с AirPods Pro с запущенной на консоли игрой WarioWare: Get It Together, по данным The Verge, не зафиксировано заметных задержек, а после «холодной» загрузки соединение с наушниками происходило практически немедленно.

А вот Switch второго поколения не могла найти и подключиться к любым Bluetooth-устройствам, даже после нескольких перезагрузок и продолжительных попыток связать со Switch обнаруженную электронику — возможно, новую технологию ещё стоит доработать.

Обновление дополнительно сделает «более полезным» проводное интернет-соединение. Switch сможет сохранять соединение даже в спящем режиме при наличии прямого проводного подключения или использования док-станции Nintendo. По данным разработчиков, это позволит консоли загружать контент даже в неактивном состоянии, причём функция будет доступна по умолчанию. Кроме того, можно будет обновлять прошивки док-станции через встроенный LAN-порт.