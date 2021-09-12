DevGAMM 2021: Will & Reason — необычная 4X-стратегия о борьбе человечества с богами

4X-стратегия Will & Reason — один из ярких проектов прошедшей в начале недели конференции разработчиков игр DevGAMM Moscow 2021. Неплохой художественный стиль, продуманный геймплей и интересный антураж — и всё это от небольшой команды энтузиастов.

Will & Reason — пошаговая глобальная стратегия, в которой люди постоянно сражаются с высшими силами, которые хотят уничтожить мир. В игре вам предстоит управлять одним из трёх народов с уникальным стилем построек — остатками цивилизации. Игровой процесс включает в себя развитие ваших людей, создание и вооружение армии, исследование мира, улучшение технологий, а также выполнение разнообразных заданий.

«В своей игре мы хотим показать развитие человечества в фэнтезийном мире, от ранних времён до эпохи стимпанка или альтернативных ему достижений. Это исследование на тему, куда и как бы двигался прогресс, если бы гадания на погоду действительно работали, а боги являлись бы не просто фольклором древних племён, но действительно бы существовали и вмешивались в дела смертных. Многое из того, что характерно для фэнтезийных вселенных, мы попытались чуть-чуть систематизировать и дать возможность игроку открывать это в виде технологий», — рассказал руководитель разработки Will & Reason Артём Копыл.

Вы сможете исследовать любую сторону света и создавать там свою цивилизацию. С развитием вам предстоит принимать решения по поводу дальнейшего изучения той или иной ветви технологий. Например, если вы углубились в стимпанк, то вам придётся выбирать, что будет питать вашу фракцию: уголь или электричество. Кроме того, это повлияет и на регион, где вы живёте.

«Так как игра является песочницей, то в одной из партий у нас может быть мировая война всадников на драконах, а уже в следующей шагающие города, борющиеся за ресурсы. Достижения сильно зависят от принятых игроком решений в ходе игры, а также национального колорита народов, которыми он управляет», — дополнил Копыл.

Чем-то проект напоминает Endless Legend, но в Will & Reason есть несколько интересных отличительных особенностей. Каждая новая партия начинается после катаклизма, который способствовал уничтожению предыдущей цивилизации. Игрокам придётся противостоять высшим силам, которые насылают на мир бедствия. Одним из таких бедствий может стать конец света — уничтожение всего живого на планете. События предыдущих партий отражаются на последующих, поскольку вы можете найти руины своей старой фракции и получить бонусы. Кроме того, прошлые итерации влияют и на сам мир, а также монстров в нём. Продолжительность одного цикла составляет около 3–5 часов.

Чтобы преодолеть катаклизм, насланный богами на мир, ваша фракция должна совершить технологический скачок в магии, технологии или военном деле. Если этого не удастся — цивилизация будет уничтожена, а вам придётся начинать новый цикл.

«Проект является долгостроем и на данный момент мы уже проделали огромную работу, которая выражена не только в тестовых сборках, но и более чем стостраничном артбуке, — сказал Артём Копыл. — Мы рады, что нашей команде удалось посетить такое потрясающее мероприятие [DevGAMM 2021] и продемонстрировать свои разработки. Мы пообщались с другими создателями игр и зрителями, и практически вся обратная связь была положительной, что для нас много значит».

У Will & Reason пока нет страницы в Steam. Разработка игры активно продвигается, а выпустить её планируется до конца года. В случае успеха и заинтересованности аудитории стратегия выйдет и на консолях.



