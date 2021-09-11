DevGAMM 2021: One Day More — 3D-платформер о следовании за мечтой

DevGAMM 2021: One Day More — 3D-платформер о следовании за мечтой

В начале этой недели в Москве прошла конференция разработчиков игр DevGAMM, на которой присутствовали эксперты индустрии, главы и сотрудники различных игровых компаний, а также независимые создатели игр, которые представляли свои проекты. Один из таких проектов — One Day More от Watt Studio, приключение по внутреннему миру девушки, которая пытается справиться со своими проблемами.

One Day More рассказывает историю девушки по имени Ханна, которая безумно влюблена в музыку и хочет ей заниматься на профессиональном уровне. К сожалению, родители героини совсем не разделяют её увлечение. Поэтому однажды девушка закрывается в своём внутреннем мире фантазий, где рассекает на скейте по разнообразным уровням.

«Игра описывает один день из жизни 19-летней Ханны, — рассказала нам команда студии Watt. — Она жаждет реализовать себя в жизни через музыку, с чем не согласны её родители. Устав от постоянного давления родителей, Ханна прыгает через портал, не оглядываясь назад. По ту сторону — яркий новый мир, где ей предстоит собрать своих друзей вместе и уговорить их выступить на музыкальном конкурсе!»

Стилистически One Day More напоминает мультфильмы Pixar и Disney. Игра изобилует яркими красками, игрой с освещением и необычным подходом к исполнению локаций и ракурсам. Жанр проекта — 3D-платформер. Главная героиня не слезает со своего любимого скейта и на всех парах мчится к заветной цели. На её пути возникают головоломки различных сложностей на базе физики и ракурса — чтобы их пройти, потребуется проявить смекалку и внимательность к элементам уровня. Но это, конечно же, не всё. Игровой процесс действительно не подкачал — судя по показанному на выставке, проект затягивает с первых же минут. Но, что ещё важно, разработчики обещают в One Day More интересный (и светлый) сюжет.

DevGAMM 2021: One Day More — 3D-платформер о следовании за мечтой

«Нам очень нравится рассказывать истории, и, казалось, что игры — новый отличный инструмент, который поможет больше вовлечь игрока в нарративные перипетии, — рассказала команда. — Одним из столпов нашей студии является миссия делать светлые игры. Как и в обычной жизни, на пути героев будут препятствия и проблемы, но все мы умеем или учимся с ними справляться, а значит, в конце маячит позитивный финал. Но One Day More даст игроку возможность не только решать головоломки и наслаждаться локациями, но и делать добрые дела в прямом смысле этого слова!»

DevGAMM 2021: One Day More — 3D-платформер о следовании за мечтой

На конференциях разработчиков игр молодые команды имеют возможность пообщаться как с коллегами по цеху, так и с представителями медиа или крупных компаний. Это помогает собрать отзывы для улучшения проекта и корректировки пути развития. DevGAMM — не исключение.

DevGAMM 2021: One Day More — 3D-платформер о следовании за мечтой

«Это первый DevGAMM офлайн, и разница с онлайн-версией очевидна. Живое общение, энергетика, обмен опытом и знаниями помогают ощутить дружелюбную атмосферу игровой индустрии! Конференция помогает почувствовать себя частью индустрии и зарядиться силами, — поделилась команда Watt Studio. — Особенно важно, что можно познакомиться с крутыми ребятами и узнать историю их успеха и их проблемы на всём пути. С некоторыми инди-разработчиками мы поддерживаем связь и за пределами выставки, поистине — DevGAMM объединяет».

DevGAMM 2021: One Day More — 3D-платформер о следовании за мечтой

Выход One Day More планируется на ПК 2 марта 2022 года. Вы можете добавить игру в желаемое в Steam.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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