Видео: Кольт против визионеров и их временной петли в трейлере Deathloop

Видео: Кольт против визионеров и их временной петли в трейлере Deathloop

В рамках презентации PlayStation Showcase 2021 зрителям показали свежий трейлер Deathloop. Новый ролик Arkane Studios и Bethesda Softworks посвятили сюжету грядущего шутера.

Видео показывает попытки главного героя Кольта вырваться из временной петли, в которой он застрял на Чёрном рифе. Цикл длительностью один день создали восемь визионеров, чтобы бесконечно веселиться. Протагонист не знает, почему его заперли на острове и кто прислал загадочное сообщение с приглашением посетить Чёрный риф. Однако Кольт стремится получить ответы на роящиеся в его голове вопросы и заодно разорвать временную петлю. Для этого придётся убить визионеров, но предварительно нужно узнать, где именно они скрываются.

Параллельно с рассказом сюжетных подробностей в свежем трейлере демонстрируются геймплейные кадры. Кольт посещает разнообразные локации — побережье, богато украшенные дома, ангары с самолётами и так далее. Протагониста повсюду ждут враги, с которыми он может расправляться множеством способов. Например, в трейлер показали, как главный герой взорвал крышу соседнего здания и пинком отправил туда противника. А второго недруга Кольт заставил поскользнуться на жвачках из разбитого торгового автомата.

Deathloop выйдет 14 сентября 2021 года на ПК и PS5 в качестве консольного эксклюзива. Узнать системные требования игры можно в этом материале.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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