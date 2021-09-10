Bethesda объяснила происходящее в Ghostwire: Tokyo новым трейлером

Издательство Bethesda Softworks и студия-разработчик Tango Gameworks на презентации PlayStation Showcase 2021 представили новый трейлер и уточнили сроки выхода своего приключенческого боевика Ghostwire: Tokyo.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Ролик длится чуть меньше двух минут и добавляет контекста уже известной информации о сюжете Ghostwire: Tokyo. Так, например, практически полностью безлюдным Токио стал из-за настигшего город «противоестественного тумана».

Вместе с опустением в столицу Японии нагрянули потусторонние Чужаки — за то и другое стоит «благодарить» скрывающего лицо под маской оккультиста Хання, которому уделяется особое внимание в трейлере.

Единственным уцелевшим от тумана оказывается главный герой Ghostwire: Tokyo — молодой человек по имени Акито, которым частично овладел странный дух. Он поможет протагонисту научиться неземным способностям.

В число сверхъестественных приёмов Акито войдёт так называемое эфирное плетение, которое позволяет «объединять духовную энергию с силами огня, воды и ветра в мощные стихийные атаки».

Кадры из нового трейлера Ghostwire: Tokyo

Среди враждебных существ в Ghostwire: Tokyo встретятся проворные духи в облике обезглавленных школьников, парящие в воздухе словно марионетки куклы-амулеты тэру-тэру-бодзу и безликие дождевые призраки в траурной одежде.

Ghostwire: Tokyo поступит в продажу весной 2022 года для PC и PlayStation 5. Проект является временным консольным эксклюзивом Sony: другими словами, через какой-то период после изначального релиза игра появится и на иных платформах.



