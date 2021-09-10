Акции игровых компаний обвалились на фоне обещаний Пекина усилить репрессии в игровом сегменте

Акции Tencent, NetEase и других китайских игровых компаний в четверг заметно потеряли в цене. Это стало следствием разговора между властями Китая и компаниями, работающими в сфере видеоигр, в ходе которого последним пригрозили суровым наказанием за нарушение новых правил регулирования игровой отрасли.

Акции игровых компаний обвалились на фоне обещаний Пекина усилить репрессии в игровом сегменте

bfm.ru

Акции Tencent на гонконгской фондовой бирже упали на 6,7 %, ценные бумаги NetEase подешевели на 8 % в Гонконге и на 6 % на американской Nasdaq. Акции видеоплатформы Bilibili подешевели на 6,3 % в Гонконге и на 6 % в США. Напомним, что в конце августа власти Китая ограничили до трёх часов в неделю время, которое несовершеннолетние геймеры могут проводить в онлайн-играх, что ещё тогда сильно ударило по стоимости акций ведущих игровых компаний Поднебесной.

Акции игровых компаний обвалились на фоне обещаний Пекина усилить репрессии в игровом сегменте

bfm.ru

От игровых компаний, помимо прочего, требуется пересмотреть «неправильные ценности», которые игры якобы навязывают молодёжи. Ранее мы сообщали, что власти Китая решили замедлить процесс утверждения новых онлайн-игр, что, по их мнению, должно поспособствовать планам по обузданию игровой зависимости среди юных китайцев.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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