Акции игровых компаний обвалились на фоне обещаний Пекина усилить репрессии в игровом сегменте

Акции Tencent, NetEase и других китайских игровых компаний в четверг заметно потеряли в цене. Это стало следствием разговора между властями Китая и компаниями, работающими в сфере видеоигр, в ходе которого последним пригрозили суровым наказанием за нарушение новых правил регулирования игровой отрасли.

bfm.ru

Акции Tencent на гонконгской фондовой бирже упали на 6,7 %, ценные бумаги NetEase подешевели на 8 % в Гонконге и на 6 % на американской Nasdaq. Акции видеоплатформы Bilibili подешевели на 6,3 % в Гонконге и на 6 % в США . Напомним, что в конце августа власти Китая ограничили до трёх часов в неделю время, которое несовершеннолетние геймеры могут проводить в онлайн-играх, что ещё тогда сильно ударило по стоимости акций ведущих игровых компаний Поднебесной.

bfm.ru

От игровых компаний, помимо прочего, требуется пересмотреть «неправильные ценности», которые игры якобы навязывают молодёжи. Ранее мы сообщали, что власти Китая решили замедлить процесс утверждения новых онлайн-игр, что, по их мнению, должно поспособствовать планам по обузданию игровой зависимости среди юных китайцев.



