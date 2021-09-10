Демоверсия Lost Judgment уже вышла на PS4 и PS5, но пока только в Японии

Издательство Sega и студия-разработчик Ryu Ga Gotoku в официальном японском микроблоге серии детективных боевиков Judgment подтвердили планы по выпуску демоверсии для Lost Judgment.

Источник изображений: Sega

Как и предполагала запись в базе данных PSN, пробное издание оказалось эксклюзивом (временным или постоянным, пока неясно) японского региона — для других территорий релиз не подтверждён.

Демо Lost Judgment планировали выпустить завтра, 10 сентября, однако портал Gematsu сообщает, что ознакомительная версия уже доступна для скачивания в японском сегменте PS Store для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Помимо японского, корейского и китайского (упрощённого и традиционного) языков, демоверсия Lost Judgment поддерживает ещё и английский наряду с переносом сохранений в полную игру.

Lost Judgment поступит в продажу 24 сентября текущего года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. По сюжету игрокам в роли знакомого по Judgment частного детектива Такаюки Ягами предстоит раскрыть идеальное преступление.



