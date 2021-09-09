Научно-фантастический экшен The Riftbreaker поступит в продажу 14 октября

Издательство Maximum Games и разработчики из EXOR Studios анонсировали точную дату выхода The Riftbreaker — своего научно-фантастического экшена с элементами выживания и стратегии.

Источник изображения: The Riftbreaker

Как стало известно, The Riftbreaker поступит в продажу 14 октября текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Версии для PS4 и Xbox One выйдут позже.

Стоимость The Riftbreaker на перечисленных платформах составит $30. Кроме того, с первого дня запуска игра будет доступна в сервисе Xbox Game Pass (ПК и консоли).

«Релиз версии 1.0 ознаменует важную веху в нашем путешествии сквозь взлёты и падения процесса разработки The Riftbreaker длиной в три с половиной года», — прокомментировали долгожданный анонс в EXOR Studios.

Напомним, The Riftbreaker предложит построить базу на планете Галатея-37, чтобы вернуться на Землю. Играть предстоит за капитана Эшли Новак, управляющую высокотехнологичным меха-костюмом «Мистер Ригз».



