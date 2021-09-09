Научно-фантастический экшен The Riftbreaker поступит в продажу 14 октября

Издательство Maximum Games и разработчики из EXOR Studios анонсировали точную дату выхода The Riftbreaker — своего научно-фантастического экшена с элементами выживания и стратегии.

Научно-фантастический экшен The Riftbreaker поступит в продажу 14 октября

Источник изображения: The Riftbreaker

Как стало известно, The Riftbreaker поступит в продажу 14 октября текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Версии для PS4 и Xbox One выйдут позже.

Стоимость The Riftbreaker на перечисленных платформах составит $30. Кроме того, с первого дня запуска игра будет доступна в сервисе Xbox Game Pass (ПК и консоли).

«Релиз версии 1.0 ознаменует важную веху в нашем путешествии сквозь взлёты и падения процесса разработки The Riftbreaker длиной в три с половиной года», — прокомментировали долгожданный анонс в EXOR Studios.

Напомним, The Riftbreaker предложит построить базу на планете Галатея-37, чтобы вернуться на Землю. Играть предстоит за капитана Эшли Новак, управляющую высокотехнологичным меха-костюмом «Мистер Ригз».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Remedy сделала свою гоночную аркаду Death Rally навечно бесплатной в честь её 25-летияRemedy сделала свою гоночную аркаду Death Rally навечно бесплатной в честь её 25-летия
Снижены системные требования королевской битвы Vampire: The Masquerade — BloodhuntСнижены системные требования королевской битвы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt
Для борьбы с читерами в Valorant будет использоваться модуль TPM 2.0 — пока что лишь в Windows 11Для борьбы с читерами в Valorant будет использоваться модуль TPM 2.0 — пока что лишь в Windows 11
Авторы Lost Judgment раскрыли график выхода дополнений — всего их будет триАвторы Lost Judgment раскрыли график выхода дополнений — всего их будет три
Игра Хидео Кодзимы с Мадсом Миккельсеном могла быть про копов-напарниковИгра Хидео Кодзимы с Мадсом Миккельсеном могла быть про копов-напарников
Блок рекламы


Похожие новости
Видео: детективный экшен Lost Judgment получил 6-минутный расширенный сюжетный трейлерВидео: детективный экшен Lost Judgment получил 6-минутный расширенный сюжетный трейлер
Мультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноябряМультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноября
Успешно прошедший Kickstarter двухмерный экшен-платформер Flynn: Son of Crimson выйдет 15 сентябряУспешно прошедший Kickstarter двухмерный экшен-платформер Flynn: Son of Crimson выйдет 15 сентября
Издатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октябряИздатель платформера-головоломки Tandem: A Tale of Shadows раскрыл дату выхода игры — 21 октября
Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и SТрассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S
Экшен-хоррор Chernobylite про выживание в Зоне отчуждения ЧАЭС вышел из раннего доступаЭкшен-хоррор Chernobylite про выживание в Зоне отчуждения ЧАЭС вышел из раннего доступа
Киберпанковый экшен Glitchpunk в стиле GTA II получил дату выхода в раннем доступе Steam — 11 августаКиберпанковый экшен Glitchpunk в стиле GTA II получил дату выхода в раннем доступе Steam — 11 августа
Дизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июляДизельпанк, воздушные бои и древние тайны: стратегический экшен HighFleet от автора Hammerfight выйдет 27 июля
Бумеранговый экшен Boomerang X поступил в продажу и обзавёлся релизным трейлеромБумеранговый экшен Boomerang X поступил в продажу и обзавёлся релизным трейлером
Серия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of ChaosСерия рукопашных экшенов Zeno Clash в 2022 году получит ответвление — Clash: Artifacts of Chaos
Последние новости
Подгружаем последние новости