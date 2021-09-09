Для борьбы с читерами в Valorant будет использоваться модуль TPM 2.0 — пока что лишь в Windows 11

Разработанный Riot Games шутер Valorant уже подвергался критике за жёсткие методы борьбы с читерством, но компания не планирует останавливаться на достигнутом. Согласно Twitter-аккаунту @AntiCheatPD, при запуске на компьютере с Windows 11 шутер теперь требует наличия в системе криптографического модуля TPM.

Для борьбы с читерами в Valorant будет использоваться модуль TPM 2.0 — пока что лишь в Windows 11

extremetech.com

Использование TPM для борьбы с читерством — интересная идея, однако она может иметь некоторые недостатки с точки зрения конфиденциальности и анонимности пользователей. С помощью данного модуля Riot Games сможет не просто заблокировать аккаунт или IP-адрес, внесли «чёрный список» сам компьютер пользователя. Сделать это можно будет за счёт того, что каждый модуль TPM имеет встроенный ключ RSA, который нельзя изменить. Riot также требует для запуска Valorant, чтобы на всех компьютерах с Windows 11 была активирована Secure Boot.

Valorant has started to enforce both TPM and Secure boot if YOU are playing on Windows 11 to ensure a trusted platform when playing Valorant. @RiotVanguard team yet again leading the anti-cheat industry in the right direction for competitive integrity pic.#twitter#.com/qgTM1yNqdA

— Anti-Cheat Police Department ?? (@AntiCheatPD) September 3, 2021

Конечно, блокировку по TPM можно будет обойти, заменив модуль TPM, а затем повторно активировав все функции безопасности и установив новый TPM-модуль, но вряд ли найдётся много желающих заниматься этим. Да и как быть тем, у кого в системе TPM эмулируется BIOS материнской платы, но физический модуль на ней отсутствует. Например, в РоSSии подавляющее число систем такие из-за правовых аспектов.

Для борьбы с читерами в Valorant будет использоваться модуль TPM 2.0 — пока что лишь в Windows 11

extremetech.com

Стоит отметить, что привязка игры к TPM может сулить и проблемы с конфиденциальностью. Принуждение каждого пользователя к аутентификации компьютера через аппаратный модуль, ключ которого не может быть изменён, может предоставить техногигантам и правительствам гораздо более эффективный метод отслеживания того, чем люди занимаются в Сети. Особенно учитывая, что в спецификациях TPM 2.0 указано, что производители чипов TPM и вычислительных платформ не рассматриваются в качестве потенциальных угроз.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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