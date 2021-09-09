Life is Strange: True Colors получила оценки на уровне предыдущих частей

До официального релиза Life is Strange: True Colors остаётся меньше суток, и сайт агрегатора Metacritic начал наполняться рецензиями сверхъестественного приключения от издательства Square Enix и студии-разработчика Deck Nine Games.

Life is Strange: True Colors получила оценки на уровне предыдущих частей

Источник изображений: Square Enix

К моменту публикации материала у Life is Strange: True Colors накопилось 67 оценок: на версию для PS5 пришлось 37 обзоров, на PC — 14, на Xbox Series X и S — десять, а на PS4 — шесть (один из них по ошибке попал в список к Switch).

Рейтинг Life is Strange: True Colors при этом варьируется от 82 (PS5) до 87 % (PS4) со средним значением в 83 %. Предыдущие части серии в своё время получали от критиков схожие баллы.

Life is Strange: True Colors получила оценки на уровне предыдущих частей

В новом творении Deck Nine Games журналистам понравились персонажи (особенно главная героиня), саундтрек, визуальный стиль и проработка анимаций (в проекте был задействован захват мимики актёров).

Из недостатков Life is Strange: True Colors критики выделили местами предсказуемую историю, не слишком большое влияние некоторых решений на сюжет и технические неурядицы (вроде подтормаживаний на открытых пространствах).

Life is Strange: True Colors получила оценки на уровне предыдущих частей

Напомним, история Life is Strange: True Colors крутится вокруг Алекс Чэнь, которая умеет считывать и поглощать сильные эмоции других людей. Героиня скрывает от всех своё «проклятие», но трагическое событие заставляет овладеть силами.

Релиз Life is Strange: True Colors ожидается 9 сентября на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в GeForce Now. Ранее разработчики представили системные требования и настройки доступности игры.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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