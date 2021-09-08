Наоки Ёсида опроверг догадки фанатов, что он перестал заниматься Final Fantasy XIV из-за Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI анонсировали на прошлогоднем мероприятии PlayStation. Продюсером игры назначили Наоки Ёсиду (Naoki Yoshida), который также руководит развитием MMORPG Final Fantasy XIV. В последнее время пользователи начали предполагать, что директор перестал заниматься FFXIV из-за создания FFXVI. Руководитель опроверг это в недавнем интервью порталу Famitsu.

Наоки Ёсида опроверг догадки фанатов, что он перестал заниматься Final Fantasy XIV из-за Final Fantasy XVI

Источник изображения: Square Enix

Заявление Наоки Ёсиды гласит: «Это не конец Final Fantasy XIV, и я надеюсь, что игроки будут с нетерпением ждать дальнейшего развития событий... Недавно я видел некоторые комментарии в социальных сетях, в которых говорилось: “Yoshi-P (прозвище Наоки Ёсиды, — прим.) слишком занят работой над Final Fantasy XVI и не уделяет внимания Final Fantasy XIV”. Это совсем не так. Я всё ещё очень усердно работаю над ней, поэтому надеюсь, что вы поддержите меня».

Наоки Ёсида опроверг догадки фанатов, что он перестал заниматься Final Fantasy XIV из-за Final Fantasy XVI

Источник изображения: Square Enix

Наоки Ёсида также пообещал выпустить FFXVI и расширение Endwalker к FFXIV максимально отполированными. Добавка к MMORPG выйдет текущей осенью, а вот дата релиза Final Fantasy XVI пока не сообщается — в консольной версии PS Store на её месте присутствует надпись «скоро». Шестнадцатая номерная часть станет эксклюзивом PlayStation 5 на релизе, но позже может появиться на других платформах, если верить слухам.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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