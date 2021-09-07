Разработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о ней

Гейм-дизайнер Эрик Барон (Eric Barone), также известный под псевдонимом ConcernedApe, в ходе трансляции киберспортивного турнира Stardew Valley Cup рассказал о судьбе будущих обновлений Stardew Valley и своей новой игре.

Разработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о ней

Источник изображения: Stardew Valley

Напомним, в конце декабря 2020 года ПК-версия Stardew Valley получила патч 1.5 (на консолях он вышел в феврале 2021-го) — самый крупный в плане наполнения за всю историю инди-хита Барона.

По словам разработчика, выпуск условного 1.6 для Stardew Valley не гарантирован: «Я не говорю, что будет ещё одно обновление Stardew Valley. На данном этапе я и сам не знаю. Сейчас я сосредоточен на своей следующей игре».

Разработчик Stardew Valley допустил скорый анонс своей следующей игры и поделился новыми крохами информации о ней

Эрик Барон (справа) на Twitch-трансляции Stardew Valley Cup

Барон добавил, что речь идёт о проекте с пиксельной графикой и видом сверху. Игра будет похожа на Stardew Valley, но новым симулятором фермера не станет (это «нечто иное»). Анонс может прозвучать уже «довольно скоро».

Ранее Барон говорил, что занимается двумя новыми играми — первой создатель Stardew Valley стремится превзойти своё творение «качеством каждого аспекта», а вторая будет разработкой куда меньших масштабов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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