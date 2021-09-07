Remedy сделала свою гоночную аркаду Death Rally навечно бесплатной в честь её 25-летия

Финская студия Remedy Entertainment у себя в официальном микроблоге объявила о запуске акции, приуроченной к 25-летию своей дебютной игры — гоночной аркады на выживание Death Rally.

Remedy сделала свою гоночную аркаду Death Rally навечно бесплатной в честь её 25-летия

Источник изображения: Steam

Как сообщили разработчики, с сегодняшнего дня, 6 сентября 2021 года, классическая версия Death Rally (то есть не ремейк 9-летней давности) в сервисе Steam стала полностью бесплатной.

В отличие от большинства раздач, присвоить себе копию Death Rally можно будет не в течение какого-либо периода — юбилейное предложение оказалось не ограничено по времени.

Death Rally, our first game, came out on this day 25 years ago.
 Death Rally (Classic) is free on Steam, FOREVER: https://t.co/QG1ATfJXY2
 Get the shirt: https://t.co/ksHlSEiuDs
Here\'s 25 car emojis to celebrate:  pic.twitter.com/TMIX2EVUa8

— Remedy Entertainment (@remedygames) September 6, 2021

Особо пропитавшиеся духом 25-летия Death Rally могут посетить официальный сайт Remedy Entertainment и заказать себе за €29 (плюс платная доставка) винтажную футболку с логотипом игры.

Оригинальная Death Rally дебютировала 6 сентября 1996 года на ПК (MS-DOS) и предлагала гоняться наперегонки с соперниками, попутно пытаясь уничтожить их из закреплённого на автомобиле (всего их шесть) оружия.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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