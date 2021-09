Remedy сделала свою гоночную аркаду Death Rally навечно бесплатной в честь её 25-летия

Финская студия Remedy Entertainment у себя в официальном микроблоге объявила о запуске акции, приуроченной к 25-летию своей дебютной игры — гоночной аркады на выживание Death Rally.

Источник изображения: Steam

Как сообщили разработчики, с сегодняшнего дня, 6 сентября 2021 года, классическая версия Death Rally (то есть не ремейк 9-летней давности) в сервисе Steam стала полностью бесплатной.

В отличие от большинства раздач, присвоить себе копию Death Rally можно будет не в течение какого-либо периода — юбилейное предложение оказалось не ограничено по времени.

Death Rally, our first game, came out on this day 25 years ago.

Death Rally (Classic) is free on Steam, FOREVER: https://t.co/QG1ATfJXY2

Get the shirt: https://t.co/ksHlSEiuDs

Here\'s 25 car emojis to celebrate: pic.twitter.com/TMIX2EVUa8

— Remedy Entertainment (@remedygames) September 6, 2021