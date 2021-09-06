Sony всё же разрешила бесплатно обновить Horizon Forbidden West с PS4 на PS5

Несколькими днями ранее Guerrilla Games открыла сбор предзаказов Horizon Forbidden West. Версии для PS4 и PS5 было решено продавать по отдельности — вместе они входили только в комплект расширенного цифрового издания. Игроки были разочарованы таким решением, ведь глава SIE Джим Райан (Jim Ryan) ранее обещал, что компания предоставит возможность бесплатного апгрейда с PS4 до PS5.

Sony всё же разрешила бесплатно обновить Horizon Forbidden West с PS4 на PS5

Источник: Guerilla Games

Теперь Sony прокомментировала анонс предзаказов Horizon Forbidden West, а Джим Райан признал ошибку компании. Он добавил, что все обладатели игры для PS4 смогут бесплатно улучшить её до версии для PS5.

«В прошлом году мы пообещали бесплатные апгрейды для наших стартовых игр для систем двух поколений, включая Horizon Forbidden West. Из-за пандемии релиз Forbidden West был перенесён, но мы выполним обещание. Игроки, которые приобретут Horizon Forbidden West на PlayStation 4, смогут бесплатно улучшить её до версии для PlayStation 5», — подтвердил Джим Райан в официальном блоге.

Все грядущие эксклюзивы PlayStation для консолей двух поколений, включая God of War и Gran Turismo 7, можно будет обновить за $10. Релиз Horizon Forbidden West запланирован на 18 февраля 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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