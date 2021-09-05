Снижены системные требования королевской битвы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt

Студия Sharkmob AB обновила системные требования грядущей королевской битвы в мрачной вампирской вселенной Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Разработчики убрали рекомендацию использовать SSD при низких настройках. Были снижены и требования к процессору и объёму оперативной памяти.

Снижены системные требования королевской битвы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt

Источник: Sharkmob AB

Минимальные системные требования

  • процессор: Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 1300X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • свободное место: 20 Гбайт.

Рекомендованные системные требования

  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • свободное место: 20 Гбайт.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt отправит игроков на улицы Праги, где кланы вампиров сражаются между собой и некой тайной организацией, которая хочет истребить всех кровопийц.

Bloodhunt выйдет в раннем доступе Steam 7 сентября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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