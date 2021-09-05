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2021-09-05
Снижены системные требования королевской битвы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt
Студия Sharkmob AB обновила системные требования грядущей королевской битвы в мрачной вампирской вселенной Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Разработчики убрали рекомендацию использовать SSD при низких настройках. Были снижены и требования к процессору и объёму оперативной памяти.
Источник: Sharkmob AB
Минимальные системные требования
- процессор: Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 1300X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- свободное место: 20 Гбайт.
Рекомендованные системные требования
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega 64;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- свободное место: 20 Гбайт.
Vampire: The Masquerade — Bloodhunt отправит игроков на улицы Праги, где кланы вампиров сражаются между собой и некой тайной организацией, которая хочет истребить всех кровопийц.
Bloodhunt выйдет в раннем доступе Steam 7 сентября.
Влад Кулиев, Supreme2.Ru