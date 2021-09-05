Страницы ремастера Alan Wake для PS4, PS5 и Xbox Series обнаружили в интернет-магазине Rakuten

Инсайдер Wario64 обратил внимание на страницу переиздания Alan Wake на сайте тайваньского подразделения интернет-магазина Rakuten. По опубликованной информации, ремастер выйдет 5 октября. Упоминание обновлённой игры впервые заметили в базе данных Epic Games Store в июне этого года.

Страницы ремастера Alan Wake для PS4, PS5 и Xbox Series обнаружили в интернет-магазине Rakuten

Источник: Remedy Enterainment

На портале Rakuten были опубликованы страницы ремастера для PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series. Сейчас магазин использует временную обложку, считает инсайдер. Аналитик Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad) заверил, что переиздание анонсируют на следующей неделе, то есть с 6 по 12 сентября.

Страницы ремастера Alan Wake для PS4, PS5 и Xbox Series обнаружили в интернет-магазине Rakuten

Источник: Rakuten

Alan Wake вышла в 2010 году эксклюзивно на Xbox 360. В 2012-м Remedy портировала игру на ПК. На Xbox One и Xbox Series X и Series S шутер доступен в режиме обратной совместимости.

В августе этого года Remedy Entertainment в финансовом отчёте подтвердила разработку AAA-игры, которую СМИ назвали потенциальным сиквелом Alan Wake.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Норман Ридус начал переговоры о Death Stranding 2Норман Ридус начал переговоры о Death Stranding 2
В Сеть просочилась 12-минутная геймлплейная демонстрация Far Cry 6 с ночными перестрелками в джунгляхВ Сеть просочилась 12-минутная геймлплейная демонстрация Far Cry 6 с ночными перестрелками в джунглях
Загробное приключение Spiritfarer получило второе контентное обновлениеЗагробное приключение Spiritfarer получило второе контентное обновление
Стрельба, миссии, напарники и много другого: в Сети появилась часовая геймплейная демонстрация Far Cry 6Стрельба, миссии, напарники и много другого: в Сети появилась часовая геймплейная демонстрация Far Cry 6
Ужесточение контроля над геймерами в КНР скажется на бизнесе корейских игровых компанийУжесточение контроля над геймерами в КНР скажется на бизнесе корейских игровых компаний
Блок рекламы


Похожие новости
Надежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеераНадежда есть: с выходом патча 1.3 в файлах Cyberpunk 2077 обнаружили новые упоминания мультиплеера
Microsoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4КMicrosoft добавила Xbox Series X пользовательский интерфейс с разрешением 4К
Трассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и SТрассировка лучей и улучшения графики: экшен Hellblade: Senua\'s Sacrifice стал красивее на Xbox Series X и S
В новой геймплейной демонстрации AWAY: The Survival Series показали погоню за стрекозой, охоту на ящерицу, битву со змеёй и не толькоВ новой геймплейной демонстрации AWAY: The Survival Series показали погоню за стрекозой, охоту на ящерицу, битву со змеёй и не только
Глава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и SГлава Xbox похвалил контроллер DualSense для PlayStation 5 и пообещал новый геймпад для Xbox Series X и S
Грабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live GoldГрабб: Microsoft всё ещё планирует избавиться от Xbox Live Gold
Глава Xbox: приобретение становится своеобразным вознаграждением для студий-разработчиковГлава Xbox: приобретение становится своеобразным вознаграждением для студий-разработчиков
Sony отрицает, что вступила в «гонку вооружений» с Xbox в плане покупки студий-разработчиковSony отрицает, что вступила в «гонку вооружений» с Xbox в плане покупки студий-разработчиков
Turtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит $350 и совместим с Xbox и ПКTurtle Beach представила продвинутый контроллер для авиасимуляторов, который стоит $350 и совместим с Xbox и ПК
Кроссплей в Rainbow Six Siege между Xbox и PlayStation появится в начале следующего годаКроссплей в Rainbow Six Siege между Xbox и PlayStation появится в начале следующего года
Последние новости
Подгружаем последние новости