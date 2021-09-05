Страницы ремастера Alan Wake для PS4, PS5 и Xbox Series обнаружили в интернет-магазине Rakuten

Инсайдер Wario64 обратил внимание на страницу переиздания Alan Wake на сайте тайваньского подразделения интернет-магазина Rakuten. По опубликованной информации, ремастер выйдет 5 октября. Упоминание обновлённой игры впервые заметили в базе данных Epic Games Store в июне этого года.

Источник: Remedy Enterainment

На портале Rakuten были опубликованы страницы ремастера для PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series. Сейчас магазин использует временную обложку, считает инсайдер. Аналитик Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad) заверил, что переиздание анонсируют на следующей неделе, то есть с 6 по 12 сентября.

Источник: Rakuten

Alan Wake вышла в 2010 году эксклюзивно на Xbox 360. В 2012-м Remedy портировала игру на ПК. На Xbox One и Xbox Series X и Series S шутер доступен в режиме обратной совместимости.

В августе этого года Remedy Entertainment в финансовом отчёте подтвердила разработку AAA-игры, которую СМИ назвали потенциальным сиквелом Alan Wake.



