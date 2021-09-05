Игра Хидео Кодзимы с Мадсом Миккельсеном могла быть про копов-напарников

В начале сентября знаменитый гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) рассказал об идее игры под названием MADS MAX, где главную роль должен был исполнить Мадс Миккельсен (Mads Mikkelsen). Актёр рассмеялся, когда услышал предложение при личной встрече, ведь он подумал, что Хидео шутит. Пользователи посчитали, что речь идёт о постапокалиптической игре, ведь название явно обыгрывало франшизу «Безумного Макса» (Mad Max). Оказалось, идея была совершенно иной.

Игра Хидео Кодзимы с Мадсом Миккельсеном могла быть про копов-напарников

Источник: Twitter

Кодзима рассказал, что MADS MAX никак не была бы связана с «Безумным Максом», а события разворачивались бы в будущем, где главными персонажами выступали напарники-полицейские. Внимательные читатели социальных сетей гейм-дизайнера подметили, что Кодзима, вероятнее всего, хотел переработать свою игру Policenauts, вышедшую в Японии в 1994 году.

Источник: Konami

Источник: Konami

В итоге Миккельсен сыграл Клиффа в Death Stranding, и Кодзима всегда видел именно его в этой роли. Знаменитый разработчик добавил, что считает создателя «Безумного Макса» Джорджа Миллера (George Miller) «своим богом».

Сейчас студия Kojima Productions готовит к выпуску Death Stranding Director’s Cut, которая поступит в продажу 24 сентября на PS5. Игра получит поддержку особенностей DualSense, 3D-звук, ускоренные загрузки и два режима работы: с полноценным 4K и масштабированным. Трейлер от самого Кодзимы выйдет 8 сентября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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