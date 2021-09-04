Авторы Lost Judgment раскрыли график выхода дополнений — всего их будет три

Издательство Sega и студия-разработчик Ryu Ga Gotoku в преддверии уже совсем скорого релиза своего детективного экшена Lost Judgment представили план по выпуску дополнений к игре.

Авторы Lost Judgment раскрыли график выхода дополнений — всего их будет три

Источник изображений: Sega

В день релиза Lost Judgment, 24 сентября (21 сентября в случае покупки премиальных версий), владельцам расширенного и полного изданий станет доступен набор Detective Essentials.

В состав комплекта входят дополнительные раскраски для собак-детективов, подружки, игры для Sega Master System, новый дрон, скейтборд и скейтерский парк, а также опциональный босс Super Shin Amon.

Авторы Lost Judgment раскрыли график выхода дополнений — всего их будет три

Набор School Stories, тоже содержащийся в расширенном и полном изданиях Lost Judgment, выйдет 26 октября и предложит поучаствовать в четырёх школьных кружках: танцевальном, боксёрском, байкерском и робототехники.

Так, в рамках расширения частный детектив Такаюки Ягами (главный герой серии) сможет собрать своего робота, погонять на мотоцикле, выучить танцевальные движения, устроить спарринг с товарищами и выработать новый боевой стиль.

Авторы Lost Judgment раскрыли график выхода дополнений — всего их будет три

Наконец весной 2022 года станет доступен аддон The Kaito Files с собственным сюжетом и главным героем — Масахару Кайто (напарник Ягами). Расширение рассчитано на 10 часов игрового процесса и входит в состав полного издания Lost Judgment.

Lost Judgment создаётся для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Предзаказы уже доступны — за предварительную покупку любого издания дают набор Quick-Start Support с полезными предметами.

Авторы Lost Judgment раскрыли график выхода дополнений — всего их будет три


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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