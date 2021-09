Создатели сетевой ролевой игры Book of Travels рассказали о причинах и последствиях недавнего переноса

Независимая студия Might and Delight (Shelter) в публикации на сайте Steam подробнее рассказала о недавнем переносе своей «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels и последствиях этого решения.

Источник изображений: Might and Delight

Напомним, запуск раннего доступа Book of Travels до недавнего времени ожидался 30 августа, но премьеру перенесли на неопределённый срок, потому что команда не успевала должным образом отполировать проект.

Как стало известно, в назначенный день Book of Travels помешали выйти три (уже почти исправленных к настоящему моменту) назойливых бага, обнаруженных в рамках бета-тестирования:

первый телепортировал игроков на исходную позицию при попытке переместиться по локации;

второй провоцировал появление событий, животных, врагов и других объектов в неположенных местах;

третий в случайном порядке делал NPC невидимыми.

Побочным эффектом переноса стал тот факт, что у разработчиков появилось дополнительное время для «углубления опыта» (больше квестов и опасностей), который будет доступен на запуске предрелизной версии Book of Travels.

Кроме того, Might and Delight уже приступила к созданию новых локаций, которые появятся в Book of Travels вскоре после запуска раннего доступа. Детальную дорожную карту команда обнародует в ближайшее время.

Публичной даты выхода у Book of Travels до сих пор нет, но между собой сотрудники Might and Delight уже определились, когда хотят выпустить игру. Студия также намекнула, что этот момент «не так далеко», как можно было предположить.