Слухи: подписчики Nintendo Switch Online получат доступ к играм для Game Boy и Game Boy Color

Пользователи сервиса Nintendo Switch Online уже имеют доступ к более чем сотне игр для старых консолей NES и SNES на актуальной Nintendo Switch. Появились данные о том, что скоро владельцы Switch получат доступ и к наследию экосистемы Game Boy.

androidauthority.com

Известно, что Nintendo Switch позволяет делать со старыми играми то, что было недоступно прежним консолям — например, в любой момент сохраняться или играть онлайн с друзьями, находящимися очень далеко от пользователя. По данным известного инсайдера, скрывающегося под ником NateDrake, скоро появится возможность играть на Switch и в игры для Game Boy, возможно, с аналогичной функциональностью.

В ответ на упоминание новой возможности в подкасте инсайдера портал Nintendo Life подтвердил скорую доступность ретро-игр для Game Boy и Game Boy Color на консоли Nintendo, причём обновление коллекции игр ожидается очень скоро, возможно, уже в этом месяце.

8-битная консоль Game Boy появилась в 1989 году, а её библиотека насчитывает более 1000 совместимых игр. Game Boy Color выпустили в 1998 году, а её пользователям было доступно примерно такое же количество игр, причём она поддерживала большинство проектов для Game Boy версии консоли. Это означает, что Nintendo Switch Online может официально получить около 2000 «новых» наименований. При этом маловероятно, что будут доступна и коллекция для Game Boy Advance, пришедшей на смену Game Boy Color. Не исключено, что это произойдёт в будущем, но не в этом году.

Ценителям известно, что в некоторые игры для Game Boy уже можно играть на Switch, например, в оригинальную Final Fantasy Adventure, входящую в «пакет» Collection of Mana. Вероятно, такие игры будут недоступны отдельно подписчикам сервиса Switch Online, если слухи о скором запуске подтвердятся.



