Утечка: ранний доступ к бета-тестированию Battlefield 2042 откроется 6 сентября

Портал Video Games Chronicle обратил внимание, что итальянский интернет-магазин Media World на странице Battlefield 2042 указал сроки проведения «раннего» бета-тестирования грядущего шутера.

Источник изображения: Electronic Arts

Удалённый к моменту публикации материала баннер на сайте Media World гласил: «Предзакажите этот продукт до 3 сентября, чтобы получить доступ к ранней "бете" с 6 по 11 сентября».

Представитель Electronic Arts по запросу Video Games Chronicle прокомментировать ситуацию заявил, что «открытое бета-тестирование [Battlefield 2042] запланировано на сентябрь».

Источник изображения: Media World

В свете царящей вокруг предстоящих испытаний неопределённости разработчики Battlefield 2042 решили использовать официальный микроблог серии для шуточного напоминания о количестве дней в сентябре.

Battlefield 2042 поступит в продажу 22 октября текущего года для PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В середине августа по мотивам игры вышел короткометражный фильм «Исход».



