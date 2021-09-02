Утечка: ранний доступ к бета-тестированию Battlefield 2042 откроется 6 сентября
Портал Video Games Chronicle обратил внимание, что итальянский интернет-магазин Media World на странице Battlefield 2042 указал сроки проведения «раннего» бета-тестирования грядущего шутера.
Источник изображения: Electronic Arts
Удалённый к моменту публикации материала баннер на сайте Media World гласил: «Предзакажите этот продукт до 3 сентября, чтобы получить доступ к ранней "бете" с 6 по 11 сентября».
Представитель Electronic Arts по запросу Video Games Chronicle прокомментировать ситуацию заявил, что «открытое бета-тестирование [Battlefield 2042] запланировано на сентябрь».
Источник изображения: Media World
В свете царящей вокруг предстоящих испытаний неопределённости разработчики Battlefield 2042 решили использовать официальный микроблог серии для шуточного напоминания о количестве дней в сентябре.
Battlefield 2042 поступит в продажу 22 октября текущего года для PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В середине августа по мотивам игры вышел короткометражный фильм «Исход».