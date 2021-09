Разработчики трогательного приключения Impostor Factory (To the Moon 3) наконец определились с датой выхода — 30 сентября

«Impostor Factory (To the Moon 3) выходит скоро, 153 мая 2021 года! Успели к весне, как и было обещано!» — шутит у себя в личном микроблоге по случаю долгожданного анонса сам Гао.

Независимая канадская студия Freebird Games у себя в официальном микроблоге анонсировала точную дату выхода своего приключения Impostor Factory — третьей игры серии To the Moon.