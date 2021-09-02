Разработчики трогательного приключения Impostor Factory (To the Moon 3) наконец определились с датой выхода — 30 сентября

Независимая канадская студия Freebird Games у себя в официальном микроблоге анонсировала точную дату выхода своего приключения Impostor Factory — третьей игры серии To the Moon.

Разработчики трогательного приключения Impostor Factory (To the Moon 3) наконец определились с датой выхода — 30 сентября

Источник изображений: Freebird Games

Напомним, премьера Impostor Factory ожидалась на протяжении 2020 года, затем основатель Freebird Games Кан Гао (Kan Gao) перенёс релиз на весну 2021-го, а в июле сообщил, что выпуск планируется в начале сентября.

Как стало известно, Impostor Factory поступит в продажу 30 сентября текущего года эксклюзивно для ПК (Steam). Предзаказы пока не стартовали, но разработчики призывают добавлять продукт в свой список желаемого.

Разработчики трогательного приключения Impostor Factory (To the Moon 3) наконец определились с датой выхода — 30 сентября

«Impostor Factory (To the Moon 3) выходит скоро, 153 мая 2021 года! Успели к весне, как и было обещано!» — шутит у себя в личном микроблоге по случаю долгожданного анонса сам Гао.

Разработчики обещают в Impostor Factory «ламповое сочетание элементов приключенческих игр с классической RPG-эстетикой» и «сюжет, который заставит вас слать проклятия в экран».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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