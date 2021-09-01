Ужесточение контроля над геймерами в КНР скажется на бизнесе корейских игровых компаний

У крупнейших корейских игровых компаний, включая Krafton и Pearl Abyss, могут возникнуть проблемы после введения дополнительных ограничений на крупнейшем в мире игровом рынке — в КНР . Китай намерен оградить юных геймеров от возможной компьютерной зависимости, и это ударит по кошельку онлайн-площадок.

koreatimes.co.kr

Недавнее сокращение допустимого игрового времени для школьников до трёх часов в неделю крайне негативно скажется на самих основах деятельности корейских игровых магнатов, сильно зависящих от китайского рынка.

30 августа китайские власти через аффилированные с государством СМИ объявили, что лица, не достигшие 18 лет, не смогут играть в онлайн-игры с понедельника по четверг, а в пятницу, выходные и по праздникам смогут приобщиться к сетевым развлечениям только с 8 до 9 вечера. Кроме того, игровые «провайдеры» будут обязаны удостовериться, что пользователи регистрируются под собственными идентификационными данными. По данным китайского агентства «Синьхуа», новые правила предназначены для тех, кто ещё недостаточно развит «физически и ментально и имеет слабый самоконтроль».

Введение новых ограничений можно было предвидеть, поскольку ещё в начале августа государственные СМИ КНР начали критиковать онлайн-игры, называя их «духовным опиумом». После введения ограничений акции некоторых южнокорейских компаний несколько упали в цене.

Примечательно, что в самой Южной Корее только недавно объявили об отмене «комендантского часа», не позволявшего несовершеннолетним играть в онлайн-игры по ночам. Регуляторы заявили, что ограничения неэффективны и касаются только «стационарных» игровых терминалов, поэтому школьники просто переключились на мобильный контент — от игр до других медиа.



