Стрельба, миссии, напарники и много другого: в Сети появилась часовая геймплейная демонстрация Far Cry 6

Вчерашняя 12-минутная геймплейная демонстрация Far Cry 6, которая просочилась в Сеть, оказалась лишь затравкой. Спустя несколько часов после её появления Ubisoft сняла запрет на публикацию предварительных обзоров своего шутера в открытом мире. Разные издания выложили материалы с собственными мнениями об игре, а французское издательство поделилось геймплейной демонстрацией Far Cry 6 продолжительностью свыше часа.

Стрельба, миссии, напарники и много другого: в Сети появилась часовая геймплейная демонстрация Far Cry 6

Источник изображения: Ubisoft

Ролик начинается с неторопливых прогулок по Яре — тропическому острову, где разворачиваются события игры. Затем представители Ubisoft показали зачистку аванпоста в открытом бою. Главный герой постоянно менял позицию и использовал разное оружие. Враги в Far Cry 6 подсвечиваются, но при каких условиях работает эта функция, пока неизвестно.

Следующая миссия, которую показали в демонстрации — это взрыв транспортного судна. Главная героиня Дани Рохес (пол выбирается игроком) скрытно проникла на его борт, освободила там пленников и устроила диверсию. По пути обратно пришлось отстреливаться от врагов. В Far Cry 6 предстоит сражаться не только с людьми, но и с боевой техникой. В видео выше можно заметить, как Дани несколько раз уничтожала вертолёты.

Есть в ролике и скрытная зачистка аванпоста. В таком случае приходится действовать аккуратно: прятаться и следить за позицией врага. Почти в каждой ситуации главной героине помогают её союзники — щенок-инвалид, крокодил и боевой петух.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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