Загробное приключение Spiritfarer получило второе контентное обновление

Студия Thunder Lotus Games у себя на сайте сообщила о выходе Beverly Update — второго из трёх запланированных контентных обновлений для своего загробного приключения Spiritfarer.

Источник изображения: Thunder Lotus Games

Напомним, Spiritfarer предлагает в роли Стеллы, которая вместе со своим котом Нарциссом специализируется на транспортировке душ мёртвых, подружиться с усопшими, научиться отпускать близких и двигаться дальше.

Как предполагает название обновления, Beverly Update добавляет в игру Беверли — дух соседки протагонистки — и связанную с этим персонажем полноценную сюжетную линию.

Вдобавок разработчики расширили количество ячеек сохранения до трёх, внедрили новый контент (например, архивную комнату) и дополнительные настройки, улучшили режим строительства, а также скорректировали интерфейс и повествование.

Spiritfarer доступна на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, Xbox One, Nintendo Switch и в сервисе Google Stadia. Полный список изменений, внесённых в игру Beverly Update, можно посмотреть на сайте Thunder Lotus Games.



