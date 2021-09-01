В Сеть просочилась 12-минутная геймлплейная демонстрация Far Cry 6 с ночными перестрелками в джунглях

На YouTube-канале GNG появилась 12-минутная геймлплейная демонстрация Far Cry 6. Ubisoft не проводила открытый показ, так что компания, судя по всему, допустила утечку.

В Сеть просочилась 12-минутная геймлплейная демонстрация Far Cry 6 с ночными перестрелками в джунглях

Источник изображения: GamingBolt

Первые минуты ролика подробно демонстрируют улучшение оружия. Игрок сможет выбирать любую из доступных пушек и ставить на неё модификации. Например, пользователь волен снабдить винтовку оптическим прицелом и выбрать другой тип боеприпасов. К улучшениям также относится приобретение пассивных прибавок: увеличение ёмкости магазина, ускорение перезарядки и так далее.

После этого в ролике продемонстрировали ночные перестрелки на разных локациях. Сначала главная героиня Дани Рохес (пол выбирается игроком) штурмовала телевизионную вышку. Здесь она применяла по большей части снайперскую винтовку и устраняла противников на дистанции. Во время сражения Дани говорила по рации с другим персонажем. Видимо, с помощью таких диалогов сюжет будет развиваться даже в боевых ситуациях.

В середине ролика показано, как главная героиня обзавелась вертолётом и полетела на нём над джунглями. А ближе к концу зрители могут увидеть сюжетный эпизод с напряжённой перестрелкой, где Дани с соратниками противостоят солдатам Антона Кастильо.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Посмотреть недавно опубликованный сюжетный трейлер игры можно здесь.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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