Норман Ридус начал переговоры о Death Stranding 2

Актёр Норман Ридус (Norman Reedus), известный по сериалу «Ходячие мертвецы» и игре Death Stranding, в интервью бразильскому порталу AdoroCinema заявил, что он участвует в переговорах о сиквеле популярного проекта Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).

Норман Ридус начал переговоры о Death Stranding 2

Источник: Kojima Productions

Ридус, сыгравший в Death Stranding главную роль, готов снова стать Сэмом Бриджесом.

«Кажется, мы займёмся второй Death Stranding. Переговоры ведутся. Так что... ура!», — кратко прокомментировал сиквел актёр, участвующий в круглом столе по поводу заключительного сезона «Ходячих мертвецов».

Сейчас Kojima Productions готовит к релизу режиссёрскую версию игры для PlayStation 5, которая выйдет 24 сентября. Обновлённая Death Stranding получит новые задания, косметические предметы и геймплейные механики, такие как трамплины с возможностью делать трюки, и полноценную гоночную трассу. Также эта версия будет поддерживать возможности контроллера DualSense, 3D-звук, ускоренные загрузки и два режима разрешения: полноценное 4K и масштабированное.

По слухам, режиссёр Death Stranding Хидео Кодзима вёл переговоры с Microsoft по поводу новой игры. При этом права на Death Stranding принадлежат Sony.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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