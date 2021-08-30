Первая за 13 лет коммерческая игра для Game Boy Advance получила финансирование на Kickstarter за один день

Кампания на Kickstarter первой за 13 лет коммерческой игры для портативной консоли Game Boy Advance привлекла достаточно средств для разработки всего за день. Авторы проекта Goodboy Galaxy просили $24777, и на момент написания, когда до окончания кампании ещё 27 дней, игру поддержали на $86343.

Источник: Kickstarter

Goodboy Galaxy является работой двух разработчиков мобильных игр из Нидерландов. Это новый платформер с элементами приключения, который можно описать как милую Metroid про космического пса.

Создатели планируют выпустить игру на физических картриджах для Game Boy Advance без участия Nintendo. Также улучшенная версия проекта выйдет на PC и Nintendo Switch.

Последней коммерческой игрой для GBA стала The Bee, выпущенная 5 ноября 2007 года давно почившей компанией Midway. Сама консоль появилась в 2001 году, а её поддержка была прекращена в 2008-ом.

Авторы Goodboy Galaxy выложили демоверсию игры для тех, кто хочет оценить проект перед тем, как профинансировать его на Kickstarter.



