Первая за 13 лет коммерческая игра для Game Boy Advance получила финансирование на Kickstarter за один день

Кампания на Kickstarter первой за 13 лет коммерческой игры для портативной консоли Game Boy Advance привлекла достаточно средств для разработки всего за день. Авторы проекта Goodboy Galaxy просили $24777, и на момент написания, когда до окончания кампании ещё 27 дней, игру поддержали на $86343.

Первая за 13 лет коммерческая игра для Game Boy Advance получила финансирование на Kickstarter за один день

Источник: Kickstarter

Goodboy Galaxy является работой двух разработчиков мобильных игр из Нидерландов. Это новый платформер с элементами приключения, который можно описать как милую Metroid про космического пса.

Создатели планируют выпустить игру на физических картриджах для Game Boy Advance без участия Nintendo. Также улучшенная версия проекта выйдет на PC и Nintendo Switch.

Последней коммерческой игрой для GBA стала The Bee, выпущенная 5 ноября 2007 года давно почившей компанией Midway. Сама консоль появилась в 2001 году, а её поддержка была прекращена в 2008-ом.

Авторы Goodboy Galaxy выложили демоверсию игры для тех, кто хочет оценить проект перед тем, как профинансировать его на Kickstarter.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноябряМультяшный экшен Asterix & Obelix: Slap Them All! поступит в продажу 25 ноября
Китайский разработчик Android-игр допустил утечку личных данных геймеров, которые не должен был собиратьКитайский разработчик Android-игр допустил утечку личных данных геймеров, которые не должен был собирать
Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)Видеоигры помогают похудеть (да, это реальное исследование!)
Альфа-тестирование Call of Duty: Vanguard пройдёт в ближайшие выходные, но только на PlayStationАльфа-тестирование Call of Duty: Vanguard пройдёт в ближайшие выходные, но только на PlayStation
Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021
Блок рекламы


Похожие новости
Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021Jett: The Far Shore ушла на золото и появится на церемонии открытия gamescom 2021
Успешно прошедший Kickstarter двухмерный экшен-платформер Flynn: Son of Crimson выйдет 15 сентябряУспешно прошедший Kickstarter двухмерный экшен-платформер Flynn: Son of Crimson выйдет 15 сентября
Google размышляла над покупкой Epic Games во время спора из-за FortniteGoogle размышляла над покупкой Epic Games во время спора из-за Fortnite
Небольшая команда внутри Respawn Entertainment трудится над «одиночным приключением»Небольшая команда внутри Respawn Entertainment трудится над «одиночным приключением»
Антигравитационное приключение Tetragon доберётся до ПК и консолей в августеАнтигравитационное приключение Tetragon доберётся до ПК и консолей в августе
NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution сравнили в играх — пока всё не так однозначноNVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution сравнили в играх — пока всё не так однозначно
Minecraft получила дополнение с миньонами из мультфильма «Гадкий я»Minecraft получила дополнение с миньонами из мультфильма «Гадкий я»
Новым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного событияНовым чемпионом League of Legends стал Акшан — он появится во всех играх вселенной в рамках одного события
В Epic Games Store началась раздача The Spectrum Retreat, на очереди — две игрыВ Epic Games Store началась раздача The Spectrum Retreat, на очереди — две игры
Ролевая игра Shin Megami Tensei V получила новый геймплейный трейлерРолевая игра Shin Megami Tensei V получила новый геймплейный трейлер
Последние новости
Подгружаем последние новости