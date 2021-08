Авторы The Last of Us Part II активно ищут разработчиков для многопользовательской игры

Студия Naughty Dog наращивает штат для следующего проекта. Ещё до выхода The Last of Us Part II разработчики заявили, что они планируют выпустить сетевой режим отдельно от основной игры. И с момента релиза студия активно ищет опытных сотрудников. Вчера компания опубликовала новый список вакансий, целиком состоящий из позиций для специалистов по мультиплееру.

Источник здесь и далее: Naughty Dog

Известно, что будущий проект объединит многопользовательский режим с опытом Naughty Dog в создании сюжета и кинематографичности. Пока студия не готова говорить о возможных датах релиза мультиплеерной игры и раскрывать детали. Ранее разработчики признавались в любви к режиму Factions из первой части The Last of Us, поэтому можно предположить, что будущий проект будет вдохновлён именно им.

По сообщениям инсайдеров, компания также работает над ремейком оригинальной The Last of Us, а в разработке многопользовательского проекта им помогает студия Sony Bend, авторы Days Gone. Ранее датамайнер обнаружил в файлах второй части намёки на мультиплеер и возможный режим королевской битвы.