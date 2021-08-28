Metal Gear Solid 1 и 2, Silent Hill 4 и другие классические игры Konami получили поддержку современных контроллеров

Ряд классических игр компании Konami был обновлён на портале GOG. Теперь обладатели современных контроллеров могут смогут насладиться легендарными проектами без проблем с настройкой и установкой сторонних программ. Так, серии Metal Gear и Silent Hill не обновлялись уже несколько лет. Поэтому пользователи с радостью встретили новость о том, что Konami обратила внимание на забытые франшизы.

Metal Gear Solid 1 и 2, Silent Hill 4 и другие классические игры Konami получили поддержку современных контроллеров

Источник: Konami

GOG сообщил об обновлении следующих игр:

  • Konami Collector\'s Series: Castlevania & Contra (включает Castlevania, Castlevania 2: Simon\'s Quest, Castlevania 3: Dracula\'s Curse, Contra and Super C);
  • Metal Gear;
  • Metal Gear Solid;
  • Metal Gear Solid 2 Substance;
  • Silent Hill 4: The Room.

Теперь все эти игры будут без проблем работать с контролерами DualSense от PlayStation 5, DualShock 4, геймпадами от Xbox One и Series X и S и контроллером от Nintendo Switch Pro. Также магазин заявил, что игры получили улучшение в настройке клавиш и стандартной раскладке управления.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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